Lechuzos y Víboras igualaron 1 a 1 por la fecha 15. El resultado dejó a Alianza como líder con 35 puntos, a dos fechas del cierre.

Atlético de la Juventud Alianza empató 1 a 1 con Desamparados y sostuvo el liderazgo del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol, en un partido correspondiente a la fecha 15. El equipo de Santa Lucía se había puesto en ventaja con un gol de Nicolás Olivera, pero el resultado se modificó sobre el final. La igualdad le permitió conservar la punta, aunque redujo el margen sobre sus perseguidores.

Desarrollo del partido

Alianza abrió el marcador y quedó en posición de sostener una diferencia más amplia en la tabla. Sin embargo, Desamparados llegó al empate mediante un penal cometido a Oballes y convertido por Cristian Ramírez. El cierre dejó a ambos equipos con un punto, en una instancia en la que cada resultado incide en la clasificación. El empate evitó que Alianza estirara la ventaja en la cima.

Tabla y definición

Con esta igualdad, Alianza quedó primero con 35 puntos, seguido por Desamparados con 33. Más atrás aparecen Atlético Minero con 32, Marquesado con 28, y Rivadavia y Trinidad con 27. La lucha por los primeros puestos sigue abierta a falta de dos fechas para terminar la fase clasificatoria. Ese tramo será decisivo para ordenar los lugares de acceso a la siguiente instancia.

Lo que viene

La competencia entra en su recta final con dos jornadas por disputar. En ese escenario, Alianza conserva la ventaja mínima sobre Desamparados y deberá sostenerla en los partidos restantes. La diferencia de dos unidades entre ambos deja margen para cambios en la parte alta de la tabla. La evolución de la fecha siguiente será determinante para definir el cierre de la fase clasificatoria.