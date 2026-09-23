Liga Tupungato ganó el ida de la segunda ronda en Mendoza. La revancha será el próximo miércoles en el Polideportivo de Albardón.

Albardón-Angaco cayó este miércoles por 3-2 ante Liga Tupungato en el estadio del Club Social y Deportivo Tupungato, en Mendoza, por la segunda ronda de la Copa País. El resultado dejó abierta la serie, que se resolverá la próxima semana en San Juan.

El partido tuvo una dificultad adicional en el complemento por la presencia de un fuerte viento Zonda, que alteró el desarrollo normal del juego. En ese contexto, el conjunto sanjuanino intentó sostener el resultado y encontrar un nuevo descuento para llegar con chances a la revancha. La condición climática incidió en el trámite, aunque el marcador quedó a favor del local.

Los goles de Albardón-Angaco fueron convertidos por Toti Pérez y Tobías Riveros, dos tantos que mantuvieron al equipo de la liga del interior sanjuanina en partido. Del otro lado, Liga Tupungato se quedó con una ventaja mínima en el primer cruce de la llave. Esa diferencia obliga a Albardón-Angaco a buscar la clasificación fuera de casa.

Definición en Albardón

La revancha se jugará el próximo miércoles en el Polideportivo de Albardón, donde el equipo que conduce Ricardo Molina será local. Allí se definirá cuál de los dos conjuntos avanzará a la siguiente instancia del certamen. La serie, por la diferencia corta del primer partido, sigue abierta y con margen para una recuperación sanjuanina.



