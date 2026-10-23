El seleccionado de la Liga de Fútbol de Albardón-Angaco enfrentará a la Liga Catamarqueña el 8 de noviembre en la ciudad de La Rioja, en una eliminatoria de la Copa País que se definirá en un solo partido. La confirmación fue informada este jueves 22 de octubre por el Consejo Federal del Fútbol Argentino. La definición en sede neutral y a partido único deja al conjunto sanjuanino ante un cruce sin margen para la revancha.

El formato acordado entre ambas ligas establece que no habrá ida y vuelta, por lo que la clasificación se resolverá en una única jornada. Según lo informado, todavía resta confirmar el estadio y el horario del encuentro. Esa definición operativa será el dato pendiente para la organización del viaje, la logística deportiva y la presencia de delegaciones y simpatizantes.

Definición reglamentaria

Si el partido termina empatado en los 90 minutos reglamentarios, el clasificado se resolverá mediante tiros desde el punto penal. Así lo prevé el artículo 111, inciso C, del Reglamento General de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El mecanismo le da un cierre inmediato a la serie y evita una instancia adicional de desempate.

La confirmación de la fecha permite ordenar la preparación competitiva del seleccionado sanjuanino, que tendrá una sola oportunidad para sostener su continuidad en el certamen. En este tipo de cruces, la localía administrativa no modifica el carácter decisivo del partido, ya que la sede neutral concentra la definición en una única jornada. El próximo paso será la comunicación del estadio y del horario por parte de las autoridades organizadoras.