El equipo sanjuanino revirtió el 2-3 de la ida y cerró la serie 4-3 ante Tupungato de Mendoza. La próxima instancia aún no tiene fecha ni rival confirmados.

La clasificación que había quedado pendiente el año pasado finalmente se concretó: Albardón-Angaco venció 2-0 a Tupungato de Mendoza y se quedó con la llave de la Región Cuyo de la Copa País. El resultado le permitió revertir el 2-3 sufrido en la ida y cerrar la serie con un global de 4-3. El partido se jugó en el Polideportivo de Campo Afuera, ante una concurrencia numerosa.

El equipo dirigido por Ricardo Molina salió obligado a buscar la diferencia desde el inicio, en función de la desventaja acumulada en la primera final disputada en Mendoza. Esa necesidad marcó el desarrollo del encuentro y condicionó la propuesta local durante gran parte de la noche. La resolución de la serie dejó a la Liga Albardón-Angaco entre los equipos que continúan en competencia.

Primer tiempo

La primera oportunidad clara llegó a los 3 minutos, cuando Franovich fue derribado dentro del área y el árbitro sancionó penal. Toti Pérez ejecutó la remisión, pero su remate se fue afuera, cerca del palo derecho defendido por Rojas. Después de ese pasaje, Albardón-Angaco perdió precisión durante algunos minutos, aunque con el correr del juego volvió a instalarse en campo mendocino.

Cuando el primer tiempo se encaminaba al empate sin goles, apareció la apertura del marcador. A los 44 minutos, Franovich inició la acción por la derecha, combinó con Jofré y la jugada terminó con un centro atrás. Allí apareció el capitán Castillo, que definió para poner el 1-0. Ese gol cambió la perspectiva de la serie y dejó al conjunto sanjuanino a un paso de la clasificación.

Definición en el complemento

En el segundo tiempo, Molina movió el banco con el ingreso de Tapia para reforzar el ataque y, más tarde, de Díaz y Castro para sostener la búsqueda del segundo tanto. Tupungato se replegó por momentos y mantuvo abierta la posibilidad de llevar la definición a los penales. La tensión se sostuvo hasta los minutos finales, con el local obligado a administrar la ventaja mínima.

La diferencia llegó a los 36 minutos del complemento. En un tiro libre que parecía destinado a un envío al área, Castro eligió la ejecución directa y sorprendió a Rojas con un remate al primer palo. El 2-0 cerró la serie y obligó a Tupungato a adelantar sus líneas, aunque la defensa albardonera respondió para sostener el resultado. Troncoso también tuvo intervenciones decisivas en el tramo final.

Con esta victoria, Albardón-Angaco sumó su segunda participación en la Copa País y alcanzó su segundo título en la Zona San Juan, además de la conquista de la Región Cuyo. La próxima instancia todavía no tiene fecha ni rival confirmados, por lo que la continuidad del equipo en el torneo queda sujeta a esa definición organizativa.