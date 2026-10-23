El jugador de Urquiza integrará el plantel nacional que disputará el Américas Series en El Salvador , el 26 y 27 de octubre . Llega con rodaje en Primera División y buenos registros en el torneo local.

Agustin Sosa en primera juega con la 8 pero en los juveniles la hace con la 17

El sanjuanino Agustín Ezequiel Sosa Porres, jugador de Urquiza, fue convocado para integrar la Selección Argentina de básquet 3x3 que disputará el torneo Américas Series en El Salvador, los días 26 y 27 de octubre. La citación le da proyección internacional a un basquetbolista que ya forma parte del plantel de Primera División del club de calle Cortínez. En términos deportivos, la convocatoria lo ubica en una instancia de mayor exigencia competitiva y visibilidad dentro del circuito regional.

Según la información difundida, Sosa Porres compartirá el seleccionado con Matías Berenbroek, Leyton Herrmann y Facundo Zanor, bajo la conducción del entrenador Luciano Santín. El equipo estará integrado por cuatro jugadores que formaron parte de la preselección para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ese antecedente muestra que la nómina nacional se armó con basquetbolistas que ya venían siendo observados en el proceso de formación del 3x3 argentino.

Rendimiento en el club El presente del jugador en el torneo local explica parte de la convocatoria. En promedio, disputa 21 minutos por partido y registra 7 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias por encuentro, de acuerdo con los números informados en la competencia local. Esos datos reflejan su participación sostenida en la Primera División de Urquiza y su aporte dentro de la rotación del equipo. Para la institución, se trata de una de sus proyecciones más firmes en el plantel superior.

Proyección internacional La participación en El Salvador le permitirá sumar experiencia en una modalidad que exige intensidad, adaptación táctica y resolución rápida en espacios reducidos. El básquet 3x3 se disputa con cuatro jugadores por equipo, incluyendo los suplentes, y forma parte del calendario internacional que la Argentina sigue con distintos seleccionados. Para Urquiza, la convocatoria también tiene impacto institucional, porque uno de sus jugadores llevará la camiseta argentina en una competencia fuera del país.

Con la nómina ya confirmada, el próximo paso será la disputa del certamen en El Salvador durante el 26 y 27 de octubre. Allí, Sosa Porres tendrá su primera oportunidad en ese nivel internacional con la Selección Argentina, en un torneo que servirá para medir su evolución frente a rivales de otros países y para consolidar su recorrido en la disciplina.