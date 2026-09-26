La AFA informó que comenzaron las charlas entre su presidente, Claudio Tapia, y el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, por la renovación del vínculo que vence en diciembre de este año. El anuncio se produjo en medio de las negociaciones por la continuidad del técnico campeón del mundo y a pocos días de una serie de amistosos que jugará el seleccionado. La definición todavía no está cerrada y quedó sujeta a una conversación entre ambas partes.

Comunicación oficial

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la cuenta de la Selección publicó: “Comenzaron las charlas entre el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste”, acompañado por una foto de ambos. La entidad no informó plazos ni condiciones del eventual acuerdo. En paralelo, Scaloni señaló en una conferencia improvisada en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza que todavía no había definiciones sobre su futuro.

El entrenador de 48 años dijo que se encuentra “bien” y que tuvo tiempo para “desconectar un poco”, aunque admitió que sigue pendiente la conversación con Tapia. “Con respecto a lo mío, no hay novedades todavía. Me reuniré con el presidente estos días”, afirmó. También explicó que el encuentro previsto para el día anterior no pudo concretarse porque debió asistir al dentista y porque el titular de la AFA estaba en Paraguay. Según el propio técnico, ambos quedaron en contacto para fijar una nueva fecha.

Antecedentes y contexto

Scaloni sostuvo que tiene “ganas” de continuar, pero advirtió que existen “un montón de aspectos” que deben ser conversados con el presidente de la AFA. En ese marco, mencionó que después de un torneo tan emotivo como el último, “siempre uno repiensa” las decisiones. El entrenador también vinculó sus dudas con la derrota ante España en Estados Unidos, al señalar que “el golpe de no haber ganado fue fuerte”. La continuidad del ciclo, por lo tanto, depende de una negociación que todavía no fue resuelta públicamente.

Próximos pasos

La situación se mantiene abierta mientras la selección argentina se prepara para tres amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Scaloni descartó que haya anuncios antes de la reunión con Tapia y remarcó: “Todo lo que salga no es verdad. Comunicaremos cuando tengamos que hacer lo que sea”. En ese marco, el partido frente a Benín, programado para el 6 de octubre, quedó mencionado además como el último de Lionel Messi con la camiseta argentina, según lo expresado en el texto difundido, aunque el cierre formal de la renovación de Scaloni sigue pendiente de resolución.