El departamento de legales pidió bajar de 10 a 3 partidos la sanción al volante de Boca. La resolución de FIFA se conocería en 20 a 25 días.

La AFA presentó ante la FIFA una apelación para reducir de 10 a 3 partidos la sanción impuesta a Leandro Paredes por los incidentes registrados en la final del Mundial 2026 frente a España. El planteo fue formalizado por el departamento de legales de la entidad mientras la Selección Argentina juega en Córdoba ante Bolivia por la fecha FIFA. La medida busca revisar una suspensión que, en caso de mantenerse, condiciona la disponibilidad del mediocampista de Boca.

La presentación jurídica llevó las firmas del asesor legal de la AFA, Andrés Patón Urich, y del especialista en derecho deportivo Ariel Reck. El pedido sostiene que el castigo debe quedar en el piso previsto para este tipo de infracciones, fijado en 3 fechas. Según la estrategia expuesta, si el reclamo prospera, el futbolista podría cumplir la sanción durante este parate internacional, ya que los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín fueron homologados como encuentros Clase A.

Plazos del expediente La resolución de la FIFA demandaría entre 20 y 25 días, por lo que la definición llegaría una vez terminada la gira actual. Si el fallo fuera favorable, Paredes quedaría habilitado para integrar la convocatoria de la última ventana internacional del año, prevista para noviembre. Ese escenario es el que sigue de cerca el cuerpo técnico, que necesita saber si podrá contar con un jugador considerado relevante para el seleccionado.

Señales de continuidad El trámite legal coincidió con gestos de acercamiento del propio futbolista. Paredes se acercó al predio de Ezeiza después de entrenarse con el club de La Ribera y visitó a sus compañeros. Allí sostuvo: “Me siento parte de los que están ahí. Si no estuviera sancionado, seguramente estaría”. La frase marcó un cambio respecto de sus primeras declaraciones posteriores a la caída en la cita mundialista, cuando había puesto en duda su continuidad en la Albiceleste.

Respaldo del cuerpo técnico En la misma línea, el entrenador nacional Lionel Scaloni respaldó públicamente al volante en rueda de prensa. El técnico afirmó que mantiene abiertas las puertas del seleccionado y consideró excesivo el castigo, a la espera de que la apelación ante la FIFA permita revertir o morigerar la sanción. La definición del organismo internacional será la variable central para saber si Paredes vuelve a quedar disponible en noviembre.