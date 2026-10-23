El Campeonato Iberoamericano y la Copa Latinoamericana se correrán más temprano este fin de semana en la pista del Club Bicicross San Juan. La organización busca evitar las horas de mayor intensidad del viento sur.

El sábado 24 de octubre y el domingo 25, el cronograma del Campeonato Iberoamericano 2026 y de la Copa Latinoamericana 2026 se adelantará en la pista del Club Bicicross San Juan por el pronóstico de viento sur. La organización dispuso que el warm up de las categorías Championship comience a las 8:30 y que las competencias arranquen a las 9:00. La medida busca concentrar las pruebas en las primeras horas del día para reducir el impacto meteorológico sobre la pista y sobre el rendimiento de los pilotos.

En la jornada del sábado, la premiación se realizará al finalizar las finales. El mismo esquema se aplicará el domingo, cuando se dispute la Copa Latinoamericana 2026 - Round 8. Tras las finales, se concretará la premiación y luego la entrega de reconocimientos correspondientes al acumulado de la Copa Latinoamericana 2026. La modificación no altera la programación deportiva central, pero sí reordena los horarios para adecuarlos a las condiciones previstas.

Condición meteorológica La decisión responde al pronóstico de viento sur previsto para ambas jornadas, según indicó la organización. El criterio adoptado apunta a evitar las franjas de mayor intensidad del viento, que pueden afectar el desarrollo de una disciplina en la que la velocidad, la estabilidad y la lectura de la pista son variables decisivas. En ese marco, el ajuste horario se presenta como una medida operativa para preservar la continuidad de la competencia.

Alcance del evento El encuentro reunirá a más de 400 pilotos y participantes de 12 países, entre ellos 80 sanjuaninos. El evento cuenta con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y de la Municipalidad de Rawson. La presencia de delegaciones extranjeras y la participación local ubican a la provincia en el circuito regional del BMX Racing.

Proyección deportiva Las competencias internacionales otorgarán puntos para el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Ese dato le da al certamen un valor deportivo adicional, porque los resultados inciden en la acumulación de puntos para el proceso clasificatorio. En ese contexto, San Juan vuelve a recibir una fecha de alcance internacional y el calendario del fin de semana quedará condicionado por la evolución del viento sur durante las dos jornadas.