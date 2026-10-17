Villa Hipódromo ganó 1-0 como local con un gol de Rodrigo Arancibia sobre el cierre. Aberastain perdió la semifinal y no tendrá chances de ascenso.

Gentileza Emiliano Tejada.

Deportivo Aberastain quedó sin posibilidades de ascenso y deberá disputar otro año en la B del fútbol sanjuanino. La eliminación se produjo este viernes, cuando cayó por 1-0 ante Villa Hipódromo en la cancha del conjunto local. El resultado definió la semifinal y dejó al equipo de Aberastain fuera de la pelea por subir de categoría.

El gol del triunfo llegó sobre el cierre del partido y fue convertido por Rodrigo Arancibia, quien resolvió un encuentro que se mantenía cerrado. Con esa acción, Villa Hipódromo aseguró su continuidad en la carrera por el ascenso. El avance del equipo local ahora depende del próximo cruce eliminatorio.

Próximo rival Villa Hipódromo aguardará al ganador del cruce entre Villa Obrera y Centenario, que definirá a su siguiente adversario en la lucha por subir a la máxima categoría. Ese partido ordenará el cuadro de la instancia decisiva. La continuidad del torneo mantiene en juego una de las plazas de ascenso de la temporada.

Consecuencia deportiva Para Aberastain, la derrota significó el final de la campaña en esta instancia. El equipo no logró superar la semifinal y deberá afrontar una nueva temporada en la segunda división del fútbol sanjuanino. Para Villa Hipódromo, en cambio, el triunfo prolongó la posibilidad de ascenso y lo dejó a la espera de su próximo rival.