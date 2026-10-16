La séptima fecha del Zonal Cuyano se disputará este fin de semana en San Juan. La Clase 3 quedó fuera por no reunir el mínimo de autos.

Este fin de semana se correrá en el Circuito San Juan Villicum la séptima fecha del calendario del Zonal Cuyano de Automovilismo, con 17 pilotos sanjuaninos inscriptos en las categorías habilitadas. La programación oficial comenzará este sábado con entrenamientos, clasificación y series de Clase 2, TC Cuyano y Fórmula Cuyana, mientras que la Clase 1 tendrá actividad recién el domingo. El evento es organizado por el Club APAC (Asociación Pilotos de Automóviles de Competición) y cuenta con apoyo del Gobierno de San Juan.

La principal novedad deportiva es la baja de la Clase 3, que no logró reunir el mínimo de 8 autos exigido para sumar el 50% de los puntos. Esa condición reglamentaria deja afuera a una categoría de la fecha y modifica la grilla de actividad prevista para el fin de semana. En ese marco, la competencia se concentrará en las divisiones que sí alcanzaron el piso de participación establecido.

Actividad del sábado

Según la organización, el sábado habrá ensayos, clasificación y series para Clase 2, TC Cuyano y Fórmula Cuyana. La Clase 1 no tendrá acción en esa jornada y concentrará su cronograma en el día siguiente. La definición de las series y el orden de largada quedarán supeditados a los resultados de esas tandas iniciales.

Actividad del domingo

El domingo se completará el programa con entrenamientos y series de Clase 1, además de las carreras finales de cada una de las categorías. De ese modo, el cierre del fin de semana reunirá las definiciones principales del zonal en el trazado sanjuanino. La programación prevista convierte a Villicum en el centro de la actividad automovilística regional durante ambas jornadas.

Los pilotos sanjuaninos

En Clase 1 figuran Mauricio Martos (#4), Nicolás Cichocki (#10), Maximiliano Juan (#28), Antonio Lichardi (#50), Gonzalo Oropel (#96), Federico Álvarez (#73), Santiago Ortega (#81), Marcelo Mercado (#28) y Leonel Gómez (#95). En Clase 2 competirán Gonzalo Martínez (#3), Bautista Mattar (#68), Santiago Ortega (#81) y Alejandro Mattar (#86).

En Fórmula Cuyana estarán Juan Ignacio Pereira (#3), Mateo Reinoso (#7), Valentino Bocelli (#99) y Rodrigo González Della Motta (#44), mientras que en TC Cuyano participará Franco Benedetti (#19). La venta de entradas se realiza en el propio circuito, con entrada general de $10.000 por la Puerta 9 y acceso a boxes de $20.000 por el Parking. Ese esquema de comercialización y acceso queda vigente para las dos jornadas de competencia.