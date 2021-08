Denuncian penalmente a la docente K

Republicanos Unidos presentó una denuncia contra la docente K de La Matanza que fue filmada gritándole a sus alumnos.

En las últimas horas se viralizó un video que muestra a una docente K gritándole de forma eufórica a uno de sus alumnos que criticó al gobierno actual. La mujer, identificada como Laura Radetich, fue suspendida luego de que el video tome relevancia pública.

“Me filmó un alumno macrista que me pinchó, que me hizo hablar de Macri. Me puedo quedar sin laburo y voy a tener que buscar un abogado”, respondió la docente de la Escuela Secundaria Técnica Nº2 “María Eva Duarte”.

Tras los diferentes descargos por parte de diferentes sectores políticos, referentes de Republicanos Unidos presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de La Matanza contra la docente y la acusaron por adoctrinamiento de alumnos.

“El video que fue publicado y ampliamente difundido, puede verse como de modo violento y con un vocabulario despreciable, la docente se aleja de su rol de educadora e increpa a un estudiante, intentando imponer una posición política determinada”, sostiene el documento.

La denuncia presentada bajo el delito de malversación de caudales públicos asegura que la conducta de la docente “importan la utilización de la estructura educativa con una finalidad ajena a la que fue prevista”.

Además, el documento señala que Radetich “empleó los medios que el Estado le ha proporcionado, no para educar, sino para adoctrinar alumnos en sus ideas, razón por la cual, debiera investigarse a la denunciada”.

Según la denuncia, las acciones de la docente incumplen con la “Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061, arts. 15, 19 y concordantes” e incurre en “las conductas típicas del art. 248 del Código Penal”.

La presentación fue presentada ante la Justicia por Yamil Santoro y Marina Kienast, precandidatos a legislador porteño, y contó con el apoyo del diputado nacional José Luis Patiño, y los referentes José Magioncalda, Juan Pablo Pane, Daniela Delgado Luna y Gabriel Salvatore.