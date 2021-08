Denuncian a la China Suárez en la Justicia

La actriz fue acusada por una vecina de usurpar terrenos.

Al parecer, la China Suárez no tiene respiro mediático. Desde hace días se encuentra en el centro del debate por su separación con Benjamín Vicuña y ahora, como si esto le fuera poco, recibió una denuncia por usurpación de terrenos. Fue Ángel de Brito quien sacó a la luz esta información esta mañana en su cuenta de Twitter.

“Denuncia en una fiscalía contra La China Suarez. Otra bomba de Yanina Latorre”, redactó el periodista de eltrece junto a una foto. En ella se alcanza a ver una notificación de lo que parece ser de la provincia de Buenos Aires y se lee de manera muy clara el nombre de la actriz.

La denuncia fue realizada el pasado 20 de agosto, es decir, el mismo día que se conoció su ruptura amorosa con el actor chileno. La información fue ampliada hace minutos en Los ángeles de la mañana y tal como explicaron, la denuncia fue hecha por una vecina y se debe a estafa y usurpación de tierras.

El viernes, la actriz se enteró por un posteo de Instagram de su separación ya que, si bien desde hacía tiempo estaba en crisis con su pareja, no sabía que él iba a comunicarlo. Sobre el tema se habló mucho y se dijo que el distanciamiento era por una infidelidad de ella.

Marcelo Polino habló con la ex Casi Ángeles y explicó: “Él nunca le dijo que iba a postear que estaban separados. Estaba un poco sorprendida pero me dijo ‘estamos en paz y no hubo terceros en discordia'”.