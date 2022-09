Della Motta larga 12º en su serie

Después del gran rendimiento de Paraná en la fecha pasada, la Dodge del sanjuanino no rindió lo esperado. Se ubicó 35 en la clasificación de la fecha 11 que se corre en el Rosendo Hernández de San Luis.

Clasificó en el puesto 35 y Facu Della Motta larga la segunda serie en el puesto 12.

La 11ª fecha en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis comenzó con las dos tandas de entrenamientos.

En la primera los tiempos mostraban a Facundo por la tercera decena, ya que con 1:30.826 min, se ubicó 32º a 1,411 segundos de la punta. La segunda tanda no trajo mejora ya que ubicado en el puesto 36º con 1:30,706 min a 1,620 seg, mostraba a la Dodge un poco más lejos de los tiempos de referencia.

La chance que manejó el sanjuanino, era calzar neumáticos nuevos para la clasificación y dar el salto esperado, sin embargo esto no sucedió: “Esperaba otro rendimiento del auto. A la hora de clasificar con la goma nueva, el auto no mejoró” comentó Facundo.

Con un tiempo de 1;31.044 min a 1.693 seg de la pole, el registro muestra que no le cayeron bien las gomas nuevas y mañana habrá que remontar desde la serie que largará a las 10:05 hs y compartiendo la primera fila con el Torino de Pablo Constanzo. La final a 25 vueltas largará a las 13:30 hs televisada a través de la TV pública.

La pole fue lograda por el campeón Mariano Werner (Ford), escoltado por Gastón Mazzacane (Chevrolet) a 9 milésimas y en el tercer lugar José Manuel Urcera (Torino) a 145 milésimas.

TOBÍAS MARTÍNEZ EN EL TC PISTA

El sanjuanino Tobías Martínez completó la larga jornada sabatina por la 11ª fecha del TC Pista en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis. La categoría se mostró muy lineal en ambas series disputadas sobre el final de la tarde, y finalizando en el 6º lugar de la serie más lenta, largará 12º en la final del domingo.