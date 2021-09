Della Motta: “El auto no va bien”

El sanjuanino terminó penúltimo en la clasificación en Rafaela y hoy tendrá que recuperarse en las series para tener un buen lugar de largada.

Ayer comenzó la actividad de la fecha 11 del Turismo Carretera en Rafaela.

El sanjuanino Facundo Della Motta tuvo una jornada negra. En los entrenamientos quedó 40 y en la clasificación terminó penúltimo. Mientras que Bonelli se quedó con la qualy.

Hoy tendrá que remontar en las series para buscar recuperar algunos puestos en la final.

“Tuvimos una clasificación horrible, el auto no va bien y no encontramos un buen balance. No somos rápidos. Ahora tenemos que revisar todo para mañana hacer una buena serie y una buena final”, sostuvo amargado el sanjuanino.