Del Negro, el pibe que hizo historia en el Giro del Sol

El pibe bonaerense Del Negro (21 años) cortó la hegemonía de los sanjuaninos y se convirtió en el ciclista más joven en ganar el Giro del Sol. “Fue la victoria es la más importante de mi carrera, en SJ el ciclismo se vive distinto”, sostuvo Agustín.

Jugaba al fútbol, pero a los 10 decidió subirse a la bici “por niño inquieto. No paraba y así me subí a la bici”, cuenta. A la vista está que no se equivocó de deporte.

Desde agosto que se venía preparando. Llegó a San Juan, corrió la Doble Difunta Correa y “decidí quedarme al Giro, que se corría a la semana siguiente”, confiesa.

Con tan solo 21 años Agustín Del Negro dio el zarpazo y ganó la Vigésima edición del Giro del Sol. El bonaerense inscribió su nombre en las páginas doradas del ciclismo sanjuanino y se convirtió en el pedalero más joven en ganar la competencia.

Además frenó la hegemonía de los pedaleros locales y se transformó en la nueva promesa del ciclismo argentino.

Realmente sorprendió a propios y extraños. “Fue la victoria más importante de mi carrera. A veces uno no toma magnitud de lo conseguido. Ganar acá en San Juan es diferente, por cómo vive la gente y lo que simboliza el ciclismo. Acá se vive distinto, se viven esas cosas que en Buenos Aires no estamos acostumbrados. Si uno retrocede en el tiempo, puede darse cuenta de los palmarés que tiene el Giro y los grandes ciclistas que la ganaron”, cuenta el nuevo Monarca del Giro.

DEL NEGRO Y SUS BUENAS SENSACIONES

El domingo “me levanté con buenas sensaciones. Tenía buenas piernas para estar adelante. Eso sí, nunca pensé que podía ganar la competencia, yo imaginaba estar entre los cinco primeros. Fue difícil aguantar el ataque de los piqueteros” y “al entrar al autódromo, ya sentí que la carrera era mía, porque ya había pasado la parte más dura que es el falso llano y sentí que tenía piernas suficientes para ganar. Además sabía que con la diferencia que hice en la crono me alcanzaba”, agregó el ciclista de Buenos Aires.

Con 21 años Agustín hace de todo un poco, “me gusta mantener la mente ocupada”.

No solo corre en las ruedas finas, sino que además “tengo un emprendimiento con un socio de alimentos para perros y además trabajo en una empresa familia”.

De niño Agustín jugaba a la pelota con “mis amigos en un equipo de barrio, no era muy bueno en el fútbol solo lo hacía por diversión. La bici la agarré de grande, empecé a correr por niño inquieto. Me gustaban todos los deportes. Un día fui a ver a mi amigo, el Cachorro Vivas y verlo a él me motivó a empezar a correr”, manifestó el pedalero del Bragado Cicles Club.

Su nombre recorre todos los medios digitales y las redes sociales de San Juan, “no tengo recortes de diarios, porque hoy se maneja todo por redes sociales. Vi que salí en muchos medios digitales, uno a veces no toma magnitud de lo que obtuvo”.

Agustín Del Negro, el pedalero que dio el zarpazo y dejó a todos helados en el Giro del Sol.