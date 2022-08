Defensa al consumidor recibe por día 20 denuncias y entre 80 y 100 reclamos

El ranking es encabezado por los bancos, especialmente por los seguros y préstamos que los consumidores o clientes no solicitan. Luego están las ventas online.

El subdirector de Defensa al Consumidor en la provincia, Daniel Pérez, destacó la atención que se le brinda a los que acuden en busca de ayuda tras la inauguración en enero pasado de una nueva oficina en la planta baja del Centro Cívico donde tiene su sede el organismo en el cuarto piso.

Pérez, aseguró en el programa Lo que Pasa de Zonda TV, que él mismo en persona atiende a quien va en busca de alguna solución o respuesta a su problema. “Esto permite una mayor accesibilidad a través de la mesa de entrada, el área de inspección y la oficina de los directores”.

Aseguró que por día se reciben 20 denuncias y entre 80 y 100 reclamos además de consultas varias.

Pérez indicó que el ranking de lo más denunciado lo encabezan los bancos, algo que sucede hace cuatro años consecutivos en la provincia.

“Lo más denunciado son los seguros, compras o préstamos que aparecen en los resúmenes y que los consumidores no solicitaron”, aseguró. En segundo lugar, aparecen las ventas telefónicas ya que a partir de 2020 por la pandemia ya quedaron como una modalidad de compra.

En 2021en Defensa al Consumidor hubo 3.180 denuncias, hasta julio de 2022 van 1.560.

“Allí las quejas son por compras que realizan los clientes pero no son entregadas en el momento, o reciben un producto que no fue el ofrecido y elegido en el catálogo”, explicó.

En tercer lugar, se ubican los planes de autoahorro. éstos han disminuido con relación a épocas anteriores.

Le siguen las tarjetas de crédito. En sexto lugar la telefonía móvil y televisión por cable y séptimo las obras sociales.

En cuanto a las tarjetas de crédito reveló que los motivos son por compras desconocidas, revistas que no solicitan e intereses muy altos por vencimientos.

Advirtió que “los bancos están obligados a tener un tercer factor de validación, no solamente el PIN, sino que el banco debe comunicarse fehacientemente con el solicitante de cualquier manera, ya sea a través de correo electrónico o mensaje de texto y en todos los casos con una llamada telefónica para asegurarse de que el cliente tenga conocimiento y conciencia que le van a entregar el préstamo. Para ello se tiene que tomar hasta cinco días para acceder a la persona y, de no ser, así no le tiene que prestar el dinero”.

Agregó que “cuando el consumidor perciba en los resúmenes de tarjeta o bancos que existen préstamos o compras que no solicitó, lo tiene que denunciar inmediatamente”. Se pueden contactar al 0800 333 3366 o al bot del ministerio de la Producción que es el 264 459 2201.