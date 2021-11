“Decime la verdad, me estas gorreando”, le dijo antes de golpearla

Un terrible caso de violencia de género tuvo una condena por parte la Justica este martes y salió a la luz el calvario de una sanjuanina con su pareja.

“Decime la verdad, vos me estas gorreando, sos una mentirosa, una puta, zorra..”, con esas terribles palabras Néstor Gastón Rojas amenazó terriblemente a su pareja, cuentan las fuentes policiales.

En ese momento, Rojas se subió encima de la damnificada y comenzó a propinarle golpes de puño en el rostro mientras la misma intentaba cubrirse la cara, sin poder lograrlo La mujer se desvaneció por un momento y ,al despertar, Rojas continuaba golpeándola.

Allí la damnificada le dijo: “Déjame por favor, no me pegues más, me duele mucho la cara”, por ello, Rojas salió de encima de la denunciante, e inmediatamente la damnificada salió corriendo de la vivienda y pidió ayuda a una familia que vive en la misma finca.

Posteriormente, la damnificada fue trasladada al Hospital y luego por personal policial a la Ufi Cavig a fin de radicar la denuncia.

Este martes, el violento fue condenado a 6 meses de prisión condicional por el delito de Lesiones Leves agravadas por el vínculo.