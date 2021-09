“Decidí no largar cuando me pusieron a dedo”

El piloto de Bell Viso se expidió en las redes sociales y aclaró el motivo que lo llevó a retirarse del Villicum sin correr, luego de que el sábado lo penalizaran y perdiera el primer lugar.

Matías Rossi generó la noticia de este domingo en las primeras horas del día, cuando se conoció que había tomado la determinación de no correr la final de la novena fecha del Súper TC2000 en Villicum por estar en desacuerdo con la decisión que tomaron los Comisarios Deportivos al aplicarle un recargo de 45 segundos después de la carrera clasificatoria, el cual le hizo perder la victoria que había conseguido en pista.

La jornada sabatina terminó alrededor de las 21:15 cuando las autoridades deportivas comunicaron la penalización que sufrió Rossi por exceder los límites de la pista en reiteradas ocasiones y por no largar a la velocidad correcta. Además, del crédito de Del Viso, Agustín Canapino, Bernardo Llaver, Julián Santero y Damián Fineschi fueron sancionados con 5 segundos.

Sin embargo, la sorpresa se produjo ayer, cuando el actual campeón no salió en la prueba de Tanques Llenos y ahí se conoció que había tomado la determinación de retirarse del circuito.

Horas después de irse del circuito, Rossi utilizó sus redes sociales para plantear su postura al respecto. “Gracias por el apoyo incondicional de siempre a Toyota Gazoo Racing y Toyota Argentina. Decidí no largar la final de hoy de Súper TC2000 cuando me pusieron a dedo e injustamente en el P18 (45 segundos de recargo) cuando deberíamos largar en pole después del triunfo de ayer. Gracias a todos ustedes por los mensajes que me mandaron”, sentenció en un posteo que hizo en Instagram.