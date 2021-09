“Debemos trabajar en una reducción impositiva”

La precandidata de la oposición indicó que es uno de los temas principales para el país. Además dijo que hay que buscar equilibrios en el Congreso.

Susana Laciar, la precandidata a diputada nacional en primer término por Juntos por el Cambio, destacó en el programa Hablemos en Serio conducido por el doctor Néstor Roly Olivera, en Zonda TV, la importancia de trabajar en una reforma impositiva y en la modernización laboral en el Congreso.

“Entre los pilares básicos que este Congreso debe trabajar está la reducción impositiva para que el empresario sea más competitivo y darle la posibilidad al que tiene un emprendimiento”, indicó. Destacó que “podemos achicar la carga impositiva achicando el gasto publico”.

“Hay 18 impuestos nuevos en estos últimos meses ¿De esta manera vamos a salir? Yo creo que no”, agregó a la vez que ratificó que “me comprometo a no votar leyes que creen impuestos”

Y recalcó que la doble indemnización no sirvió para evitar despidos. “El empresario que está quebrado no paga ni simple ni doble, desaparece. Y ya se vio que no dio su resultado, estos son temas urgentes que hay que trabajar”, destacó Laciar.



Sobre la realidad del gobierno nacional, la precandidata indicó que “el presidente está en una burbuja y no ha escuchado nada de lo que le pasa a la gente”.

“No admiten nada solamente su propio sesgo ideológico que les dice nos cerremos y nos quedemos en la burbuja. Estamos perdiendo otra vez por el cepo de la exportación de carne con lo que cuesta conquistar un mercado, es inconcebible”, indicó. Y en este sentido expresó que uno de los principales objetivos es “lograr los equilibrios necesarios en el Congreso”.

“Es imprescindible que se tome un equilibrio. En el senado solo se tratan temas que al ejecutivo le interesa tratar. Mientras que en diputados nos faltan pocas bancas para lograr la mayoría porque no es bueno para este o para cualquier gobierno oír el canto de sirenas que quieren escuchar”, precisó.

Sobre como la oposición enfrenta estas elecciones, Laciar indicó que “los convencemos (al electorado) por la experiencia que estamos viviendo”. “Frente a los 4 años que fueron de error, reconocimiento y aprendizaje volvieron los que supuestamente iban a volver mejores y no vemos nada mejor. Vemos un presidente que pierde credibilidad todos los días”, añadió.

Al cerrar la entrevista Laciar dijo que esta candidatura “es un desafío como mujer, como mamá y como ciudadana argentina. No solo se votan diputados sino que se vota la Argentina que deseamos vivir”.