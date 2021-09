El sanjuanino que ahora integra el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), sostiene que la minería es un vector de desarrollo y que se debe legislar para estimular las exploraciones y la llegada de inversores al país.

Hugo Goransky que por dos períodos consecutivos presidió en el orden local, ahora integra el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y puede hacer un diagnóstico tanto de la realidad nacional como de la provincial.

El empresario sanjuanino sostuvo que desde que asumió como vocal impulsa el trabajo en conjunto con la Mesa de Enlace de la Minería, que fuera anunciado por el nuevo presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, en el acto por el Día de la Industria la semana pasada.

“Estamos convencidos que la minería puede generar mucho trabajo y desarrollo, como pasó en países como Australia, Canadá, Chile y Perú porque la minería es un vector de desarrollo”, aseguró, a lo que agregó que “debe haber una legislación similar a la de Vaca Muerta que permita las exploraciones e inversores venir a Argentina para generar esas divisas que tanto necesitamos”.

Expresó que “si los cuatro proyectos de cobre de la provincia comienzan a ser explotados, en los próximos 40 años generarían 130 mil millones de dólares, lo cual significa inversiones de 15 mil millones y esto es todo un círculo virtuoso que tracciona transversalmente a todas las actividades”.

Confió que es un tema que “lo hemos hablado con el Secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, el ministro de la Producción Matías Kulfas y el gobernador Sergio Uñac, para ver como podemos lograr que la minería genere divisas genuinas y no ésas que venían y se iban por la especulación financiera”.

Goransky consideró que desde la UIA se debe elevar propuestas para que las cámaras legislen un marco para un país productivo y que genere trabajo.

“Es necesario una reforma impositiva. La base tiene que ampliarse, pero debe haber una reducción de impuestos para que todos puedan pagar. También una modernización laboral para generar más empleo y no solamente para conservarlo, para que las empresas puedan contratar empleados sin el temor a que después se les genere un pasivo si hay que desvincularlos”, consideró.

Amplió que “estamos trabajando en la solución a las asimetrías regionales. Promovemos una ley de desarrollo federal que reemplace al decreto 814 para que se radiquen más industrias y pymes en el interior del país. Estamos convencidos que sin desarrollo no hay federalismo”.

Goransky afirmó que la industria argentina está altamente tecnificada pero tiene problemas de competitividad por el alto costo de los impuestos que son distintos a los del resto del mundo. Destacó que “la UIA desde hace unos años tiene una visión federalista del país. Creemos que las grandes y pequeñas empresas y las economías regionales tienen que convivir, porque cuando le va bien a la gran empresa le da trabajo a la pyme y ésta a todo el sector de las economías regionales”, concluyó.