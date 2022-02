De vender tapers en la feria a marcar a Villa, la historia del defensor verdinegro

De niño jugaba a la pelota con sus amigos y ayudaba a su familia en el almacén. Después entró en el fútbol grande, desembocó en Lanús y en su primer partido le tocó marcar a la figura xeneize en La Bombonera. Hoy Pablo Aranda defiende los colores verdinegros y busca revancha luego del gol en contra que le tocó sufrir en la derrota 1-0 ante All Boys.

De chico se la rebuscaba. Su padre trabajaba en una fábrica y él junto a su madre vendían tapers en la feria para darle una mano. Cuando la situación económica se compuso, entró en el fútbol grande.

Arrancó en Vélez, llegó a Lanús, estuvo en las selecciones juveniles y con 19 años debutó ante Boca en La Bombonera. En su primer partido le tocó marcar a Villa, “lo hice bien, pero corre mucho el colombiano”, admite.

Así se resume la corta pero rica trayectoria del lateral derecho de San Martín, Franco Aranda (20 años), que el fin de semana sufrió una jugada desafortunada en la derrota 1-0 ante All Boys.

En una pelota parada en contra, intentó despejar de cabeza y el balón se coló en el ángulo de Avellaneda. Ese gol provocó la derrota verdinegra.

Pero el fútbol da revancha y Pablo Aranda la espera ansioso, “La verdad me quede triste y con mucho impotencia, por el error que me toco cometer, y por no poder dar vuelta el resultado sabiendo que tuvimos varias situaciones claras”, comenzó diciendo el pibe nacido en Temperley.

Respecto al desempeño del equipo ante el Albo, el lateral derecho comentó “creo que se dio distinto el partido que con Gimnasia. Con All Boys tuvimos más la pelota. Se hace difícil cuando se te meten atrás. El equipo está bien, nos faltó esa cuota de suerte que se necesita. Estamos convencidos de nuestra idea”.

Pablo dejó de lado un partido que le trae pesadillas y recordó cuando era niño y le ayudaba a su familia. “Mis viejos tienen una almacén-librería. El local tiene de todo un poco y bueno aveces me tocaba ayudar. Anteriormente le daba una mano a mi vieja en la feria de Buenos Aires. Mi viejo laburaba en una fabrica, y con mi vieja y mi hermana más grande siempre hacíamos algo para ayudarlo. Entonces íbamos los sábados a la feria a vender artículos de bazar (por ejemplo Tapers). Después de un tiempo abrimos el almacén y ahí cualquiera de nosotros atiende o repone la mercadería”.

Con tan corta edad, Pablo tiene una rica y larga trayectoria. Como todos comenzó jugando “en el club de mi barrio llamado San José. Luego a los 6 años arranqué en cancha de 11 en Vélez Sársfield, después tuve un paso por Boca y finalmente llegué a Lanús”.

En el Granate vivió un debut único e inolvidable, “mi primer partido fue a los 19 años ante Boca y en La Bombonera. Entré en el segundo tiempo y me tocó marcar a Villa. Es muy rápido Villa, pero lo pude marcar bien”.

La joya que arribó a Concepción también pasó por la Selección juvenil, “Gracias a Dios me tocó ir bastante a la Selección. La primera vez fui al Sub-20 con 16 años, era una locura porque no me lo esperaba, esa vez fui solo a entrenar. Luego subí a la Sub-18 y ahí pude debutar en un torneo en España ( La Alcudia). Y la ultima vez estuve en la Sub-20, iba a debutar en el Sudamericano que se suspendió por el Covid. Por ese motivo no pude conocer a Messi, iba a ser sparring“.

Aranda, de vender tapers en la feria de Buenos Aires a marcar a Villa en su debut en Primera.