De Ushuaia a La Quiaca, arrancaron las PASO bajo estrictos cuidados por la pandemia

La jornada electoral de las PASO comenzó a desarrollarse hoy a las 8 en todo el país, con más de 34 millones de argentinas y argentinos habilitados para votar a los candidatos a diputados y senadores nacionales que competirán en los comicios legislativos del 14 de noviembre.

Con todo, en su discurso, la exgobernadora y ahora precandidata porteña, María Eugenia Vidal, reivindicó la gestión de Cambiemos liderada por Macri, que tampoco participó de la última actividad de campaña en la provincia de Buenos Aires.

“Marcamos un rumbo en lo que creímos y el rumbo era correcto”, dijo Vidal en el acto, donde tanto Bullrich como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, parecieron acusar recibo del crecimiento en la escena política de los libertarios Javier Milei y José Luis Espert, quienes disputan parte del electorado de JxC.

“La campaña no terminó, todavía hay gente indecisa, que no sabe si va a ir a votar. Gente que en las PASO prueba con algún partido minoritario, que claramente no es el camino para frenar al kirchnerismo. Apoyando iniciativas individuales no vamos a ningún lado”, reflexionó Rodríguez Larreta.

Frente de Todos

En cambio, todos los mensajes del oficialismo coincidieron en contraponer el “futuro”, que representa la gestión de un Gobierno que 99 días después de asumir -como señaló el Presidente- debió redireccionar sus políticas hacia la contención de la pandemia y a revertir las marcas del “pasado” de la gestión de Cambiemos, como, entre otros indicadores, la deuda adquirida con el FMI de 44 mil millones de dólares, la más grande en la historia de la Argentina.

“Hay dos modelos de país: uno que piensa en ustedes y otro que piensa en ellos. Por favor, voten por ustedes, por el pueblo, por los argentinos, por los enfermeros, por las maestras y por cada trabajador”, exclamó el Presidente el miércoles último durante el cierre de la campaña bonaerense del FdT.

El jueves pasado, también, en un acto final antes de las PASO, Fernández y Cristina Kirchner hicieron una fuerte defensa de la “dignidad del trabajo” y de su valor como “inversión social”, a la vez que pidieron “dejar de confrontar en la necedad” y discutir la “construcción” de la Argentina en la pospandemia.