¿De qué hablaron los gobernadores en la reunión de hoy?

Sergio Uñac estuvo participando del encuentro de la Liga de gobernadores. Enterate que temas trataron.

El gobernador Sergio Uñac manifestó sobre la reunión de gobernadores, de la cual participó esta tarde en La Plata que “ha sido analizar problemáticas relativas a la inflación”.

Y manifestó que también hablaron de “las ex primarias que teníamos acá y obviamente algunas provincias están en ese camino, no digo de eliminarlas o no porque eso lo tienen que decir sus gobernadores, pero sí de poder analizar sus sistemas electorales”.

Uñac dijo que en el encuentro también abordaron “la continuidad de la obra pública que nos preocupa y mucho, empieza a tratarse el nuevo presupuesto”, acerca del cual indicó que “todavía no hemos sido convocados y queremos saber que se va a contener en el presupuesto nacional imperativo a cada una de las provincias argentinas y no solo de la provincia de San Juan”.

Respecto al presupuesto nacional 2023 expresó que “queremos saber en el conjunto como va a continuar la obra pública, no se si habrá nueva obra pública pero sí asegurar la continuidad de la que está en ejecución”.

“Los gobernadores tenemos una agenda común, problemas comunes y podemos abordar soluciones comunes, agregando que “hemos decidido ser un espacio a favor de poder construir día a día la gestión que queremos”.