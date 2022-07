De Paul podría perderse el Mundial. El presidente de la AFA aclaró la situación en la que se encuentra De Paul, que iría a juicio con su expareja Camila Homs por no llegar a un arreglo respecto de la cuota alimentaria y la tenencia de sus hijos.

Una noticia que podía ser una bomba y que aclaró Claudio Tapia. El presidente de la AFA se refirió a un posible conflicto de Rodrigo De Paul para representar a la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 debido a su separación de su expareja Camila Homs. ¿Qué pasó? Se especuló con que el futbolista no podría jugar la Copa del Mundo en caso de incumplir con la cuota alimentaria que forma parte de la demanda de divorcio de la madre de sus dos hijos, Francesca (3) y Bautista (1), a partir de una supuesta regla FIFA.

De Paul iría a juicio con su expareja tras no llegar a un arreglo por la tenencia y la cuota alimentaria de los menores, además de la compensación económica que exige su ex por los 12 años de convivencia, pero esta situación no le impediría jugar con la Selección argentina en el Mundial. Así lo explicó Tapia en diálogo con De Acá en Más, ciclo de Radio Urbana: “Creo que están empezando el divorcio. De acá hasta que la Justicia determine cuál es la cuota alimentaria que les corresponde, falta. Yo no creo que un padre se niegue a darle a sus hijos lo que realmente corresponde”.

Además, el presidente de la AFA aclaró que no existe una regla FIFA para jugadores con incumplimiento de cuotas alimentarias. “Para poder ir a Qatar no tenés que tener una denuncia penal con condena pendiente o algo de género, o algo similar. Es lo que entendemos de lo que marca el reglamento FIFA”, expresó Chiqui Tapia.

“Son temas personales. Los dos son grandes, conozco a Camila, lo conozco a él, seguramente por el bien de sus hijos, que es lo que tiene que priorizar cualquier pareja que se separa… Los conozco bien, sé el sentimiento que se tienen, más para con sus hijos. No tengo duda de que lo que se ha mediatizado se va a arreglar de la mejor manera. Sé qué clase de personas son”, cerró el presidente de la AFA.

Según la ley, para que exista una causa penal por una conducta consistente de no abonar la cuota alimentaria en tiempo y forma, debe inexorablemente ser deliberada y maliciosa por parte del sujeto obligado al pago (en este caso De Paul), quedando a cargo del denunciante (Camila Homs) la carga de probar que el sujeto obligado se encontraría en condiciones de abonar la cuota alimentaria establecida, a su vez que posee los medios y bienes para así efectuarlo, pero que voluntaria y deliberadamente se rehúsa a cumplir con dicha obligación legal, sustrayéndose a la prestación de los medios necesarios para la subsistencia del menor, aun hallándose en condiciones de poderlo afrontar.

En esta situación, De Paul tendría los medios económicos para pagarle a su expareja, pero para que se pueda considerar una causa penal pendiente y le prohíba al futbolista viajar a Qatar debería existir una intención manifiesta del jugador de no pagar lo que es debido, además de una denuncia de Homs, según se infiere de lo explicado por Tapia.