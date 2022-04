De no creer para quien fue el reconocimiento de Las Vegas

Las Vegas International Press Association la distinguió por su “brillante trayectoria profesional” y extraordinaria labor en el ámbito del entretenimiento a Morena Rial.

El reconocimiento fue entregado en un cuadro por Jacqueline Patoka, la empresaria de entretenimiento y asuntos gubernamentales del Paseo de las Estrellas de Las Vegas.

La mujer, además, es como una madre para la mediática.

En su visita a la Argentina, Jackie -como se hace llamar en las redes- pasó varios días junto a la hija de Jorge Rial y la felicitó por el bebé en camino.

Morena será mamá dentro de siete meses junto a su nueva pareja, y todos creen que llegará la nena.

Conocida la noticia se convirtió en tendencia en las redes y le cayeron con todo un arsenal de a la hija del conductor Jorge Rial.

More Rial recibió una distinción desde Las Vegas por su labor y trayectoria en entretenimiento : pic.twitter.com/a08dNdvTVT

La hermana melliza de More Rial le entregó un premio por qué labor y qué trayectoria? pic.twitter.com/GA2mvu4fkX

Creí que lo de More Rial era un fake de alguno de ustedes 😂😂

Que alguien me explique cual es la “brillante trayectoria y extraordinario labor en el ámbito del entretenimiento” porque no estaría sabiendo en donde trabajó More Rial si es q alguna vez trabajó #cosasrarassilashay 🤷🏼‍♀️ https://t.co/Dyn8k4zsPQ

