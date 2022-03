De no creer lo que le pasó a Della Motta

Fue un gran inicio de jornada sabatina en el Autódromo Centenario de Neuquén para Facundo Della Motta con la Dodge #44 del A&P Competición.

Por primera vez en la categoría más importante del país, el piloto sanjuanino lideró las tandas de entrenamientos, sin embargo después no pudo hacer una vuelta rápida en clasificación, quedando en un 39º lugar, puesto muy lejano a lo demostrado previamente

Facundo fue la referencia en ambas tandas de entrenamiento. En la primera, con un tiempo de 1:28,946 min, se quedó con el mejor tiempo, aventajando por 0,105 seg a Juan Cruz Benvenuti (Torino) y por 0,10 seg a Julián Santero (Ford).

De la misma manera, fue dominante en la segunda tanda, donde logra bajar el tiempo en más de un segundo, ya que con 1:27,917 min, se queda con el mejor registro general de entrenamientos.

Sin embargo algo pasó en la clasificación, donde no pudo repetir los tiempos de entrenamientos.

“La goma nueva no le vino bien al auto, no doblaba, se iba de trompa y lamentablemente nos perdimos de cerrar un buen día” comentó el sanjuanino que reconoció que al calzar un jugo nuevo de gomas para salir a clasificar, la puesta a punto del auto vario sensiblemente y la tendencia de trompa no le permitió repetir los tiempos anteriores, que de haberlo hecho, hubiera quedado entre los 5 mejores de la categoría.

El mejor tiempo de clasificación fue de 1:29,248 min, un registro sensiblemente superior a lo logrado en las dos tandas de entrenamientos.

“Me quedo con el buen funcionamiento en entrenamientos, estamos por buen camino, mañana haremos una buena carrera porque creo que el potencial del auto está” sentenció el campeón 2017 de TC Mouras, que largará a las 10:45 hs en el puesto 13º de la 3ª serie.

La final largará a las 13.20 hs a 25 vueltas y televisada en vivo por la TV Pública.