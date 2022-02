De las pasarelas a sobrevivir a la pandemia con su emprendimiento

Valeria Molina fue chica Reef, candidata a Reina del Sol y miss San Juan. Por su experiencia se inclinó a la belleza y puso su negocio en Caucete. Con mucho esfuerzo sigue adelante y a los 40 se siente mejor que nunca.

Para Vale Molina participar en concursos de belleza fue la puerta que le ayudó a descubrir su pasión.

“Fui seleccionada para el certamen Mis Reef y fui una de las seis finalistas. Fui Reina del Sol de Caucete y Miss San Juan , para Miss Mundo Argentina”, cuenta la caucetera.

“Eso me dio la experiencia de embellecer mujeres, y aspiro a preparar las futuras candidatas a Reina del Sol.

Me gusta, me apasiona. Me dedico mucho”, indica.

Hace 10 años decidió emprender su propio negocio y comenzó con su salón de belleza. Pero como a todos la pandemia la golpeó fuertemente. “Sobreviví justamente porque llevaba muchos años y el negocio estaba afianzado. Igual trabajé muchas horas y así pude sacarlo adelante”, comenta.

“Tengo muchos proyectos este año para ampliar mí salón con nuevos servicios para las clientas quiero que encuentren ahí todo lo que necesitan para sentirse plenas”, comenta.

Su negocio, Centro de Belleza Valeria Molina, está ubicado en calle Alberdi 134, muy cerca de la plaza departamental de Caucete.

“A mis clientas las escucho mucho para entender lo que necesitan y siempre mí principal objetivo es que se vayan felices. Siempre les digo que no se posterguen. Siempre hay que darse un tiempo para uno, para amarse, mimarse y sentirse linda”, aconseja.

Valeria ya cumplió 40 años y tiene un hijo de 12. “Las mujeres a mí edad ya creen que no pueden hacer nada. Si se puede porque es la plenitud de la mujer, donde estás más madura, más segura para cada paso y cada decisión”, concluye.