De la butaca al sillón de mando

El piloto que corre en el Zonal Cuyano fue designado por Personería Jurídica para estar al frente del triunvirato normalizador de la Federación de Automovilismo Deportivo de San Juan. No dejará de correr pero tendrá una función muy importante.

El primer llamado queda en el olvido. El primer mensaje de whatsapp tiene un visto. No pasaron mas de cinco minutos y el teléfono se enciende por una llamada.

Del otro lado con una seriedad poco acostumbrada en él, responde Fabricio Benedetti, el hijo del Conde.

El mismo Fabricio que supo escribir su propia historia en el automovilismo deportivo, pasando por cuanta categoría nacional, zonal o sanjuanina que se corriera.

Fabricio siempre fue amante de los fierros. Creció vinculándose con el automovilismo y siempre sentado en la butaca y apoyando sus manos en un volante.

Hace un poco mas de un mes, su teléfono sonó y esta vez para ocupar otro lugar, un asiento que parece no tiene mucha comodidad, ni genera la misma adrenalina, pero despierta una expectativa grande.

“Me propusieron ser dirigente y ser parte del Triunvirato de la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo, no es mi especialidad pero si conozco del tema y es una nueva experiencia en mi vida. Me gustan los desafíos y se que no será fácil, pero estamos en la provincia que revoluciona el deporte nacional. Quiero ser parte de eso también” empezó contando Fabricio, quien además explicó el motivo de porque no atendió en el primer llamado.

“Estamos en una reunión con las 14 instituciones que pertenecen a la Federación y nuestra primera misión es contar el estado en el que se encuentra y los pasos que debemos seguir” explica el piloto de Clase 2 del Zonal Cuyano.

La Federación Sanjuanina está acéfala desde 2014 y en los últimos 8 años hubo una grieta muy grande, que mostró las debilidades de un deporte que en San Juan tiene muchos adeptos.

“El 26 de Julio asumimos la responsabilidad junto con Mauricio Figueroa (dirigente de APAC) y Facundo Della Motta. Lo administrativo es algo complejo para mi, pero lo lleva bien Mauricio y contamos con el gran apoyo de la Secretaría de Deportes. No hay datos, ni balances, ni recibos, nada. Es empezar de cero y la verdad no pensé que sería tan complicado. Habíamos pensado en tres meses para poder dejar todo en regla, pero es imposible en ese aspecto. Creo que vamos a demorar mas”.

Pero no todo es malo ya que la respuesta encontrada en los clubes fue muy buena.

“Hoy le planteamos como está la situación y como es el plan de trabajo que queremos establecer, con un calendario, con un orden. Nosotros como Federación tenemos la responsabilidad de fiscalizar cada evento y que nada quede librado al azar. Aunque no se crea, son 14 clubes y todos tienen sus inconvenientes y debemos buscar soluciones para que el automovilismo local no sea una sombra y solo se vea representado por un puñado de pilotos que defienden la camiseta a nivel nacional”, remarca con autoridad el hombre que está al frente del triunvirato.

Que dejó su butaca dentro del Toyota Etios que corre, por un sillón frente a una mesa de dirigentes y donde tiene la voz de mando y la responsabilidad de devolverle al automovilismo sanjuanino el orden.