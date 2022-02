David Gardiol, con la esperanza de volver a la normalidad

El titiritero y gestor cultural adelanta los proyectos de este año y confía que la actividad teatral se vea fortalecida.

Es una crisis que ya existía en el sector, hay mucha informalidad, mucha precariedad en la forma de trabajo y la pandemia lo puso mucho más en evidencia”, comentó David Gardiol, titiritero, trabajador artístico y gestor cultural.

“Durante el verano, la actividad fue casi nula. La sala desde mediados de enero nos dedicamos a mantenimiento”, agrega el artista.

“Este mes estuvimos realizando algunos proyectos como los ciclos con colonias de vacaciones que finalizaron el fin de semana pasado”.

A la vez, Gardiol agrega que a mediados de marzo es el cumpleaños de la sala TeS y comenzará un ciclo denominado “Títeres viajeros” con dos elencos de Mendoza y dos Córdoba. El ciclo tiene varios objetivos: acercar a la comunidad nuevas propuestas e incentivar a artistas locales a ser anfitriones para mostrar lugares de San Juan, para ver otras estéticas y otras maneras de encarar la actividad.

Para el titiritero, “este año podemos volver a la normalidad si no hay un cambio radical a nivel planetario, hay muy buena actitud, incluso en el ámbito educativo por participar en propuestas teatrales. Hay posibilidad de que este año sea como el 2019 y por qué no mejor”, destaca con esperanza.

Lo peor de la pandemia -según Gardiol- “fue el cierre total y se puso en evidencia lo precaria de nuestra forma de subsistencia. Fue muy duro no poder trabajar y no tener otras fuentes de ingreso”.

Además, se vienen varios ciclos en la sala que tiene que ver con la comunidad educativa con espectáculos locales y de afuera. “Esperamos que sea un año donde la actividad se vea fortalecida”.