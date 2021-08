David Bolzoni: “Pienso en San Juan y pienso en Amor”

El cantante, famoso por su versión de “Resistiré”, vuelve a la provincia a presentar sus clásicos y algunos temas nuevos. La cita es el próximo 4 de septiembre al mediodía en un restó de Pocito. Además adelanta sus proyectos.

El cantante David Bolzoni vuelve a presentarse en San Juan el próximo 4 de septiembre al mediodía. El show será en Tierras Negras (Calle 11, 300 metros al este de Ruta 40), Pocito.

En una entrevista exclusiva con Zonda Diario, cuenta que está feliz de volver a San Juan. “Es una provincia que me trae muy buenos recuerdos después de una pandemia que nos ha tenido a los músicos en un período de letargo que esperamos que se acabe pronto y de a poco volver a los escenarios”.

Boloni adelanta que se trata de un show especial para San Juan y en horas del mediodía, “un horario que no estábamos acostumbrados pero me parece hermoso con algunos invitados entrañables de Cuyo”.

Al hablar de San Juan, Bolzoni se emociona. “Pienso en San Juan y pienso en amor, toda la gente que conozco de la provincia es atenta, todos tienen un trato y respeto especial. Además pienso en el sol, en el vino, en la naturaleza, en el arte, la cultura, podría tenerla como segunda provincia para vivir tranquilamente”, cuenta el artista.

En cuanto a su presente musical, Bolzoni señala que está trabajando en un disco que quería hacer hace muchos años y ahora llegó el momento. “Es un trabajo que pone en valor canciones de siempre que han quedado en el olvido de artistas que han desaparecido y me da mucha felicidad hacerlas en vivo porque me retrotraen a mis primeros acercamientos a la música”, señala.

Con respecto a su relación con la pandemia, el cantante asegura que “nos permitió conocer otras facetas para reinventarnos, encontré un nuevo cauce en el camino cuando parecía que todo estaba perdido, me reencontré con amigos de la infancia y emprendí un proyecto que tiene que ver con la madera y pronto daré a conocer”.

También se refiere a la nueva versión de la canción que lo catapultó la fama hace casi dos décadas: “Resistiré”. “Nunca imaginé que una canción que interpreté en 2002 volviese a tomar el significado que tomó en boca de un montón de gente y hacer una versión con abuelos surgió de un largo proceso de introspección y acercamiento con mi familia que no podía ver, la versión 2020 fue muy bien recibida y me sigue dando felicidad”.

Y finaliza: “Musicalmente, mirando hacia atrás, me puedo sentir feliz de ver el camino de progreso, de haber vivido de lo que siempre amé, de la evolución de los primeros demos en cassette cuando tenía 15 años. Vivir de lo que amo es una bendición personal”.