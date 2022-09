Dandara Guimaraes pide el apoyo de la gente en La Voz

La cantante sanjuanina actuará mañana a las 22.40 en el reality de Telefé para pasar a la siguiente instancia. Ensaya a full para lucirse nuevamente. Enterate cómo votarla.

La sanjuanina Dandara Guimaraes entró raspando a la próxima instancia de La Voz Argentina. La artista había quedado en la gala anterior a disposición del público y fue este quien la salvó para que hiciera su show. Mañana a la noche se presenta nuevamente y pide el apoyo del público para la votación.

La joven es nacida en San Juan, pero actualmente vive en Martínez, provincia de Buenos Aires. Antes de su presentación, habló con Diario Zonda.

“Estoy muy contenta y ansiosa por el show del domingo, preparando una canción muy linda de un artista que admiro mucho, estoy ensayando a full. Estos días no tengo respiro, no tengo otra cosa que no sea para el show del domingo”, señaló la cantante.

“Estoy disfrutando más que nunca, el programa está llegando a su fin y es una mezcla de emociones muy grandes. Trato de meterle con todo pero disfrutándolo, si se quiere, desde un lado más relajado”, agregó.

“Siento que crecí y evolucioné muchísimo desde el primer día que entré al programa hasta hoy. La gente quizás me vio cuatro veces en la tele pero detrás de eso hay muchos meses de ensayo, de vivir y aprender un montón”, agregó.

“Una de las cosas que más rescato es que hice muchos amigos, el grupo humano que formamos es muy lindo, desde las compañeras hasta la gente de producción, cámara, vestuario, maquillaje, peinado”.

Cuando termine su paso por el programa, Dandara tiene pensado dar a conocer su música, que la gente pueda escuchar lo que hace, ese es su mayor sueño y está trabajando para eso.

“Pedirle a la gente que me apoye con su voto el domingo es muy importante, quiero agradecer a toda la gente de San Juan por todo el apoyo que estoy recibiendo porque es impresionante. Es un orgullo que tantos sanjuaninos hayamos llegado a esta instancia y eso está buenísimo. Me encantaría ir a San Juan y que podamos hacer un show todos juntos”, señaló Dandara.

Para votarla

Para votar a Dandara, hay que ingresar a lavoz.mitelefe.com mañana, de 22.40 a 23.40. También habrá un código QR para ingresar a la página.

Más info el IG @dandara.gm.