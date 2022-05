Dan un nuevo paso para la construcción del Túnel de Zonda

La oferta económica de la única empresa presentada es de $ 8.469.138.894,96 y generará más de 500 puestos de trabajo.

En la sala Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno se realizó ayer la presentación de la oferta económica de la licitación por parte de la única empresa que se presentó para la construcción del Túnel de Zonda. Se trata de Queiroz Galvao Construction SA sobre un monto presupuestado de $ 8.469.138.894,96.

El ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Julio Ortiz Andino, indicó que “el monto es muy superior al presupuesto oficial por lo que será evaluado”, agregó que siempre “manejamos un valor de alrededor de los 50 millones de dólares, pero la evolución que tuvo el dólar oficial no ha sido el mismo que tuvieron los precios por la inflación y a la oferta la debían presentar en pesos y no en dólares, por eso es superior a lo que esperábamos”, aseguró.

Será un trámite rápido, según afirmó el funcionario, debido a que “lo único que hay que evaluar son los análisis de precios que han presentado ya que toda la parte técnica fue estudiada y está la no objeción del BID (Banco Interamericano de Desarrollo)”.

De este modo amplió que “la comisión evaluará la propuesta, se pedirá la no objeción al banco y de inmediato se puede adjudicar”.

Se trata de una obra que de adjudicarse por ese monto será totalmente financiada por el BID.

La aspiración es que en junio se proceda a la evaluación para firmar contrato a fines de mes y comenzar con las obras en julio, ya que el plazo previsto es de 24 meses con una generación de empleo de 500 puestos de trabajo.

En la apertura del encuentro, el gobernador Sergio Uñac expresó: “La verdad es que la provincia de San Juan necesitaba de financiamiento externo y de acompañamiento nacional para poder completar una obra que implica una inversión de muchos millones de dólares. Esto busca una importante y mejor conectividad vial en toda la provincia, pero en especial en Zonda y Ullum y a partir de allí, Rivadavia y el Gran San Juan”.