Dan a conocer el descubrimiento palentológico de Valle Fértil

San Juan en las últimas horas presentó al mundo arqueológico de un nuevo hallazgo paleontológico. Se trata nada más ni nada menos que Taytalura alcoberi, es un cráneo que fue encontrado en 2001 en Ischigualasto en el departamento de Valle Fértil.

La presentación oficial del descubrimiento, se llevó a cabo en la Universidad Nacional de San Juan, ya que el estudio estuvo a cargo del Museo de Ciencias Naturales de esa alta casa de estudios, el Museo de Zoología Comparada de Harvard (EEUU), el Departmento de Palaeontología de Stuttgart (Alemania) y la Fundación Azara (CEBBAD, CONICET – Universidad Maimónides).

El mismo fue estudiado en profundidad durante 20 años. Llegaron especialistas del Museo de Ciencias Naturales de la UNSJ, liderados por Ricardo Martínez y determinaron que se trataba de espécimen que vivió en los ancestros de los lagartos, hallado uno de ellos, en el sur de Pangea y que mostraba la evolución del grupo no sólo ocurrió en el norte.

El descubrimiento de Taytulura es tan importante, que el trabajo de investigación fue publicado por la prestigiosa revista científica Nature. El título del trabajo en inglés es “A Triassic stem lepidosaur illuminates the origin of lizard-like reptiles”, es decir: “Un lepidosaurio del Triásico ilumina el origen de los reptiles con forma de lagarto”.