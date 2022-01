Dakar: Nasser Al-Attiyah se escapa al título

Nasser Al-Attiyah se adueñó hoy de la cuarta etapa del rally Dakar luego que Yazeed Al-Rajhi, ganador de la jornada, fuera penalizado. De esta manera el qatarí heredó el triunfo y estiró su ventaja en la general quedando muy cerca del título.

Los autos llegaron a la meta en Riyadh y Yazeed Al-Rajhi se había quedado con la etapa más larga de esta edición del rally Dakar.

Aventajó por apenas 14 segundos a Nasser Al-Attiyah, pero una sanción de dos minutos por exceso de velocidad lo privó de festejar en casa y el triunfo quedó en manos del qatarí. Sébastien Loeb fue segundo y Carlos Sainz, vencedor del tramo, tercero del Dakar.

El español quedó a las puertas de repetir lo hecho ayer y estas actuaciones hacen que duelan todavía más los problemas de navegación sufridos en la etapa 1B.

Pero sin rectificación por parte de los organizadores de la prueba a Sainz solo le queda demostrar en pista que sigue siendo rápido a sus 59 años, acumulando ya 40 victorias de etapa.

Además que el innovador coche híbrido de Audi podría haber estado en la pelea; o al menos postularse como un candidato serio a ella para 2023.

Nasser Al-Attiyah estiró su ventaja como líder de la clasificación general, pero no se mostró del todo contento cuando se enteró que había ganado la etapa por una sanción sobre Yazeed Al-Rajhi.

El qatarí sabe que no le conviene abrir pista y lo dejó en claro cuando habló tras completar el tramo.

“No fue fácil porque nos topamos con varios coches al principio de la especial y hemos decidido no asumir demasiados riesgos. La última parte fue muy difícil, sobre todo la parte en los wadis (ríos secos), que exigía mucha navegación. La verdad es que estoy satisfecho”, expresó.

Y agregó: “Avanzamos día a día por buen camino. Hemos intentado imprimir un buen ritmo hoy, pero nuestra intención no era abrir mañana porque no habrá motos por delante y, por tanto, no tendremos huellas que nos guíen.

Pero aunque no logremos un buen tiempo en estas condiciones podremos salir en buena posición el día siguiente”.

El quinto parcial de este jueves, con salida y llegada en Riyadh, será el tercero en disputarse con forma de bucle. El circuito se compondrá de 346 kilómetros computados y 214 de enlace.

ARGENTINOS EN DAKAR

En cuanto a los argentinos en competencia, Orly Terranova y Lucio Álvarez volvieron a tener destacadas actuaciones al finales en la décima y undécima posición respectivamente.

Mala jornada para el español Nani Roma (Bahrain Raid Xtreme) y el francés Stéphane Peterhansel (Audi), quienes sufrieron muy pronto las dificultades de la especial.

El español y su copiloto Alex Haro intentan repararlo antes de pedir asistencia, según informó la organización. Peterhansel y su copiloto Édouard Boulanger, se vieron obligados a pedir asistencia, por segunda vez en lo que va de competición, tras un problema mecánico a la altura del kilómetro 98. De esta manera el qatarí heredó una victoria con sabor a gloria.

COPETTI FIRME ARRIBA

Andújar se quedó con la Etapa 4 y Copetti, que concluyó cuarto,y se mantiene líder de la general de los Cuatriciclos.

“La verdad es que hice lo que tenía que hacer. En los últimos 15 kilómetros, había mucho polvo, dejé que vayan porque yo quise ir adelante, dudé y me superaron. Ahí decidí esperar para no cometer ningún error”.

BORT NO AFLOJA

En Motos, Joan Barreda Bort se impuso en el tramo y Sam Sunderland sigue al frente de la general. En tanto que Luciano Benavides fue el mejor argentino al culminar sexto, a 9:55 del vencedor.

La quinta etapa del Dakar 2022 se disputará enteramente en Riyadh con un enlace de 432 kilómetros.