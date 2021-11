Da Rold volvió con todo en Albardón

Después de varias carreras ausente, el sanjuanino dominó de punta a punta la única tanda de entrenamientos oficiales y sueña.

Tras varias competencias ausente, el sanjuanino Gabriel Da Rold retornó a Top Race Series y con el Toyota de Aimar Motorsport consiguió en el Circuito Internacional El Villicum ser el más rápido del primer entrenamiento oficial, al marcar 1m56s703, consiguiendo así superar a su coprovinciano al Ford de Ariel Persia (SDE San Juan) por 186/1000, y al mendocino Nicolás Palau (Toyota de Pfening Competición), por 690/1000.

Hoy, desde las 8.50 horas se desarrollará la segunda práctica, y luego se realizará la clasificación a las 11.05. La actividad de TR Series se completará con la Carrera Sprint sobre 7 vueltas, a partir de las 14.55.

“Estoy muy contento, en las primeras no oficiales hubo problemas con el motor. Fallas que no podían solucionar y luego en la oficial desapareció, pudimos girar y quedar primero. Es la primera vez que corro en esta categoría acá, antes en el turismo nacional. Vamos con do el fin de semana”, sostuvo el sanjuanino Gabriel Da Rold.