Culturas alternativas: ¿Una nueva industria cultural? Actualmente, las culturas alternativas reivindican el derecho de ser y expresarse en sus propios términos. Esta nueva forma de ver la cultura y el arte ¿Podría enmarcarse como un eje en lo que son las industrias culturales?

Para responder esta pregunta, se abordó el tema con el director del Centro Cultural Conte Grand, Aníbal Peña. Peña en su gestión viene trabajando en mejorar la propuesta cultural de la provincia de San Juan.

Pero antes, hay que dejar algunos conceptos en claro. La cultura alternativa es una cultura de resistencia que, al oponerse a la cultura tradicional, plantea la identidad individual como el inicio para romper límites y liberarse de las imposiciones de la sociedad. Se trata de ejercer el punto de vista personal, reivindicando la libertad de pensar, expresarse, comunicarse y relacionarse de manera diferente a la norma, apelando al derecho de diferir de lo establecido.

Según Aníbal Peña, la cultura tradicional está planteada de forma hegemónica porque se difunde e impone a través de los medios de comunicación, la educación, el arte y los medios de consumo. Estos valores y prácticas regulan el pensamiento y el comportamiento de las personas, por esto configuran simbólicamente la identidad del individuo como parte de un conjunto que sigue los parámetros culturales dominantes.

Sin embargo, como todo acto de poder, genera también efectos de resistencia cuando la diferencia entre la cultura tradicional y las características culturales de individuos y grupos resulta ser evidente, caso en el cual la cultura tradicional es experimentada como oposición. Por esto, los individuos y grupos configuran su propia cultura como un espacio de sentidos, valores y conductas, como un marco de referencias que los ayuda a defender su status quo.

Cultura juvenil

En la actualidad, muchas de las culturas alternativas son culturas juveniles, que reivindican el derecho de ser y expresarse en sus propios términos. Aníbal comentó que, “la relativa autonomía de estas culturas desarrolla actitudes y estilos que les permiten identificarse. Su importancia no radica en el número de producciones de acciones culturales, sino en el valor que tienen estas producciones, dada su naturaleza que se plantea de una manera identitaria que difiere de lo tradicional”.

Aproximadamente, las culturas alternativas nacieron en los años 50. En esta época se manifestaron tópicos como promover la libertad personal, retejer las relaciones, expresar la disconformidad y actuar libremente contra la presión, los límites, la autoridad y la discriminación. Tiene mucho que ver con disolver las fronteras entre la realidad vivida y la imaginación.

“La mayoría de estas culturas se centran en espacios pequeños que suelen estar relacionados con la vida nocturna. Este sector al ser de algún modo, informal, no tienen las herramientas de gestión y administración necesarias para llevar a cabo proyectos culturales. Por lo que, desde nuestro espacio cultural, les a medida que realizamos proyectos, van aprendiendo” señaló el director del Conte Grand.

Desde hace unos años para la actualidad, el Centro Cultural Conte Grand es el lugar donde estos guetos alternativos están comenzando a generar sus propios proyectos acompañados de una plataforma con mayor público. A su vez, algunas grupalidades pueden dedicarse al mismo rubro, pero están disociadas entre sí. Por esto, la producción del centro cultural también ayuda a unificar estos grupos.

De esta forma, el Conte Grand abre sus puertas para trabajar las ideas desde 0. Arrancando el armado del proyecto; luego la preproducción, que estaría a cargo del grupo en cuestión como del equipo del centro cultural. En todo ese proceso, como se mencionó anteriormente, los grupos van aprendiendo a gestionar un proyecto. Desde lo legal, lo técnico y hasta la forma de conseguir financiación no sólo del ámbito público, sino también del privado.

Lag Sports

El crecimiento de las culturas alternativas en inminente. Tal es el caso, como comenta Aníbal Peña, de la cultura gamer. Ellos comenzaron a trabajar de manera aislada e individual. De a poco comenzaron a generar eventos en conjunto con el equipo del Conte Grand y luego de 2 años, crearon la LAG Sports, que es organización de eventos E-Sports en torneos a nivel provincial y nacional. También tienen un canal de televisión donde se televisan estos torneos en el canal 30.1 en la TDA.

Las culturas alternativas forman parte de las industrias culturales, están en crecimiento, es lo que sucede y es lo que está en auge en este momento. Entonces cuando empiezan a ganar terreno dentro de las partes productivas, ya también forman parte de lo que se denomina la industria cultural.

Por esto, estos nuevos escenarios proponen una alternativa a los consumos tradicionales que no va en contra de estos últimos. Estos proyectos alternativos suceden a la par, pero tienen sus características diferenciales desde la identidad que se propone como lo tradicional o popular. Muchas veces, el paso de la informalidad a la formalidad de estos grupos es una transición que a veces, demora mucho tiempo y lleva de alguna manera a concientizar a la sociedad que existen estas grupalidades. No se tendrían forzar estas estructuras preestablecidas, sino que se debe pensar de qué manera se pueden adaptar para que realmente los abarquen y no cambien esa identidad que se manifestó desde un primer momento.