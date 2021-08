“Cultura Inquieta” con Susana Laciar: “hay que involucrarse en la política, sino deciden sobre nosotros”

La candidata en primer término por el partido Juntos por el Cambio, Susana Laciar, estuvo en el programa “Cultura Inquieta” que se emite por onda TV y habló de todo.

“Muchas veces uno usa la Política para poder llegar a la gente. Estar cerca de ella y poder conocer cual es su realidad. Desde chiquita dije que quería ser abogada y poder darme cuenta en u momento que podía solucionar un problema individual pero que tenía que ver con un gran problema social. Por esa inquietud de ir más allá es que comencé a incursionar en la política. Creo que es bueno que los ciudadanos participen o se interesen por la política. Si no nos involucramos otros deciden sobre nosotros y eso no está tan bueno”.

“La verdad que como mujer la responsabilidad es más grande. Es un compromiso pero también un orgullo y se cabeza de lista en un momento difícil como el que vive el mundo con relación a la Pandemia pero también en los social, cultura y también lo económico. Pero la calle como está hoy es un momento muy duro y muy difícil.”

“Esa campaña es muy diferente a oros años. De todas maneras cuando andamos por la calle, la gente te cuenta sus problemas, que tiene fundamentalmente en los económico. Pensamos en un Congreso que no debe ser una escribanía. Un Congreso que deber ser un equilibrio de las distintas voces; tenemos que saber que hay muchas voces y no escuchar la misma canción todo el tiempo. Esto no es bueno para ningún gobernante. Elaborar políticas públicas. Las discusiones no sirven de nada”.

“Hay que discutir en un Congreso el destino del país, que represente a todas las provincias, con la fuerza del que gobierna, del que no gobierna pero fundamentalmente con la fuerza de la gente”, dijo entre otras cosas.