Cuevas: “No cierro la posibilidad de presentarme a la reelección”

El actual mandamás de la Liga Sanjuanina de fútbol analiza presentarse

a las elecciones del 27 de mayo.

Bomba de Oscar Cuevas. El actual presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol

no se baja. Tras confirmarse que habrá lista única para las elecciones

del 27 de mayo, con Juan Valiente a la cabeza, el “Pato” analiza presentarse.

“Estoy analizando presentarme, todavía no lo decidí. Tengo que hablar con

algunos muchachos, dirigentes. No cierro la posibilidad de presentarme a la

reelección. Todavía falta. La idea era cumplir el mandato de dos años, pero no se pudo”,

sostuvo firme el Pato, que no se baja y pretende presentarse a la Asamblea del 27 de mayo.

En la reunión del Consejo Directo del lunes pasado, los dirigentes definieron

tener una lista única para la Asamblea Ordinaria. Y por votación unánime eligieron

al presidente de Desamparados Juan Valiente como futuro presiente.

Pero días después, Cuevas alzó la voz y piensa presentarse a la reelección.

Cuevas vs Valiente…