Cuello Halter

Era el cuello preferido de Lady Di y será tendencia esta primavera/verano 2021.

Escribe: Nico Bravo Director Creativo de @fontpages.ok

Su nombre deriva de la palabra en inglés “halter” que significa cabestro (en equitación serían las riendas que sujetan la cabeza del caballo).Posee su contexto real en Lady Di, quien conocía el poder tan favorecedor que tenía para realzar los brazos, e hizo de él uno de sus sellos de identidad. Fue, de hecho, una de las siluetas por las que más apostó Catherine Walker, su diseñadora de cabecera, en varios diseños de largo, como el que llevó a la Serpentine Gallery en 1995. El guardarropa de Diana de Gales fue un claro muestrario de las posibilidades que ofrece este tipo de escote: se puede llevar en un escote en pico, con forma cuadrada o los tirantes abrazando ambos extremos del cuerpo, o cruzado.



Recordemos a Marilyn Monroe cuando popularizo aquel vestido blanco de William Travilla en La tentación vive arriba (1955). Las mujeres de los años 30 y 40 realzaban de forma natural la silueta de sus brazos con tops y vestidos que se ataban, como el modelo de Monroe, al cuello por la parte de la nuca y dejaban la espalda al aire.



En la actualidad es Prada una de las casas que incluye en su colección de verano 21 varios tops de punto estampados con escote halter, que se cierran a la altura del cuello y realzan la parte de los hombros. Loewe también hacía hincapié en él con varios modelos que aunaban el blanco y el negro en diferentes declinaciones con cierto deje “haltense”. Lanvin, por su parte, apostaba por este patrón en tops de cuero suave, y Dion Lee lo utilizaba para dar una vuelta de tuerca a vestidos tipo bandana, con nudos estratégicos a la altura del ombligo.

Esta innovación de cuello fue sinónimo intrínseco del glamour de los años 70, del Studio 54, de la casa Halston y de aquellos top tipo pañuelo que aparecieron en las páginas de las revistas.

Suele favorecer a mujeres de cuello y brazos delgados, así como aquellas de espalda ancha. Aporta volumen a la zona del pecho por lo que es recomendable para mujeres con busto pequeño. Mejor lucirlo con cabello recogido y no sumar collares (la idea es no parecer un meme).

También es uno de los favoritos de la alfombra roja: pocos escotes son más sensuales y elegantes que el halter. Se lo puede encontrar en diferentes versiones, de acuerdo a la forma de su escote frontal. Los más populares son el que cubre completamente el pecho, y el escote en V, pero además lo vemos redondo, cuadrado, cruzado y en forma de corazón.

Que no te falte el cuello halter para esta temporada. Acordate que lo podés realizar con un pañuelo y es súper práctico y cómodo. Si sabés cómo combinarlo, podés estar lista para la playa, para una merienda o para una salida glam. ¡Después no digas que no te avisé!