Cuartetero sanjuanino brilló en “Pasión de Sábado”

Muchos de los cantantes y artistas del cuarteto nacional pasaron por el programa televisivo “Pasión de Sábado” y hoy son grandes figuras del espectáculo. Quien también pudo mostrar su música u impronta fue Guillermo Torres, quien dejó maravillados a los amantes de este tipo de música.

Precisamente quien pasó por los estudios de Zonda TV, en el programa “Dinámica Informativa”, fue este sanjuaninos que ya comenzó a brillar en el mundo del cuarteto a nivel nacional.

Guillermo esto decía en su visita, “la verdad que fue una experiencia muy linda. Sabemos que es un programa que se ve en todos lados. Desde el primer momento que llegamos al canal fue muy buena. La producción de Pablo Cerantoni nos recibió muy bien. Nos hizo que nos tranquilizáramos. Estábamos muy nerviosos”.

“Quiero a gradecer de manera especial a los sanjuaninos que a través de las redes sociales me han apoyado. Me han felicitado. Tratamos de dejar todo en el escenario y es un orgullo representar a la música de San Juan. Me pone muy contento y orgulloso de decir que soy sanjuanino. Y demostrar que si podemos llegar nivel nacional y reafirmar que los sueños también de cumplen”, dijo por otro lado este cantante sanjuanino.

Escucha no nota completa de este cuartero sanjuanino. l