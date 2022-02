¿Cuánto influye la fuerza de voluntad para bajar de peso?

A la hora de iniciar una dieta para bajar de peso, el cerebro tiene más poder que nuestra fuerza de voluntad. Pero, ¿por qué sucede esto?



La pérdida de peso no es sólo una cuestión de fuerza de voluntad, sino que en realidad está conectada a señales visuales y olfativas mucho más básicas. Esto se relaciona con la teoría de que las personas con una mayor respuesta neuronal, al ver y oler la comida, comen en exceso y aumentan de peso constantemente.

La información visual puede ser un factor importante que desencadena la alimentación, dado que la visión es el sentido primario en los humanos. Así mismo, existe una conexión entre el ritmo eléctrico basal del estómago dentro de la subred y la pérdida de peso. Ese ritmo gobierna las ondas gástricas que están asociadas con el hambre y la saciedad. El surco pericalcarino del cerebro, es la ubicación anatómica de la corteza visual primaria, por eso decimos que lo visual tiene mayor poder que nuestra voluntad.

Cómo hemos visto, la fuerza de voluntad si bien juega un papel dentro de nuestros hábitosalimenticios no es determinante. No sientas culpas por comer eso que tanto te gusta, conociendo como funciona nuestro cuerpo y mente es más fácil cuidarnos.

Además es fundamental recordar la importancia de crear un ambiente seguro, donde no haya alimentos de mala calidad. Si planificamos un ambiente saludable en nuestra casa o trabajo, como por ejemplo dejar a la vista #agua #frutas quesos magros, #yogurt, es más fácil que acudamos a elegir dichos #alimentos sobre otros que usualmente asociamos a un mayor placer como galletas, gaseosas, tortitas, entre otros.