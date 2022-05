Un ladrón sanjuanino fue atrapado por el dueño de la casa que intentó robar y su padre. Cuando lo detuvieron los amenazó con volverles a robar. Ya lo había hecho antes, incluso fue preso por eso, pero volvió a delinquir en el mismo lugar.

De cuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) el pasado 15 de mayo, a las 20,30 horas, Franco Ezequiel Saavedra cometió un robo seguido de amenaza.

Saavedra ingresó a una casa ubicada en avenida Libertador, en la localidad rivadaviense de Marquezado. Ingresó por el frente de la vivienda, donde se encuentra el Garage, y saltó una puerta.

Comenzó a forzar una ventana y una puerta con el palo de una escoba que encontró en el lugar. De la ventana rompió el vidrio. La familia que habita la casa había salido a una reunión familiar.

En el momento que el sujeto se encontraba en el fondo forzando las puertas y ventanas, al propietario le llegó a su celular por medio del sistema de seguridad -cámaras- una alerta de movimientos. Al revisar las imágenes, pudo advertir la presencia del delincuente intentando ingresar.

El propietario se dirigió a toda velocidad a su domicilio. En el camino le dio aviso al 911 y al padre del damnificado. Cuando el propietario llegó a su vivienda y se dirigía al fondo por el pasillo, se encontró con el delincuente y comenzaron a forcejear. En esos instantes llegó el padre del damnificado y ayudo a su hijo a reducir al delincuente.

Al momento de aprehenderlo, el sujeto le manifestó al propietario y a su padre: “Les voy a quemar la casa”. Asimismo, los amenazó diciendo: “Cuando salga les voy a volver a robar, yo ya me he comido a varios y no tengo problemas de comerme a un para más”.

A los pocos minutos, se hizo presente personal de Comisaría 34 de Rivadavia, quienes formalizaron la aprehensión civil y dieron aviso al ayudante de fiscal de turno.

Es de destacar que el aprehendido ya había ingresado a robar en otra oportunidad a ese domicilio, y había sido aprehendido y con posterioridad condenado con prisión de cumplimiento efectivo. Por esta razón, es que los moradores se sintieron amedrentados por los dichos de Saavedra.

Se resolvió mediante juicio abreviado condenar al imputado a 1 año y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Declaración de reincidencia. Prisión preventiva.»