Cuando la moda se puso de moda

La década que da nacimiento al minimalismo y pone a lo natural entre las prioridades de la industria.

Escribe: Nico Bravo Director Creativo de Font Pagês fontpages.ok

La moda de los 90 se basaba en la variedad y no en una tendencia específica y duradera. Durante esta época la moda se convirtió en algo casual, con lo que las personas se sentían cómodas sin darle mucha importancia a la opinión de los demás o a las tendencias. Existió como un impulso de las personas por marcar su individualidad a través de la ropa, ya que después de muchos años de tendencias y modas, la gente llegó a la conclusión de que no se estaban expresando con libertad. Por un lado, la estética del grunge look inspirado por la música de la banda Nirvana, que consistía en un toque chic, desenfadado y de rebeldía combinando shorts con medias, una camisa a cuadros y botas militares, se extendió por la juventud de un modo muy rápido. Lo suyo hizo la cadena de música MTV que prácticamente de forma viral era consumida por todo el mundo e imponía moda a través de cantantes como Britney Spears, Gwen Stefani, Courtney Love, Mariah Carey y las Spice Girls, entre otras.

Por otro lado el estilo underground también conocido como estilo hip hop. Los jóvenes caminaban por la calle con pantalones anchísimos que mostraban su ropa interior, con zapatillas enormes, bandanas y gorras, y generalmente un skateboard, un walkman y más tarde un discman en la mano.

Otra característica fuerte de la época eran los pantalones de tiro bajo, también llamados de cintura baja, que consistían en pantalones cuyo tiro nacía a la altura de las caderas o por debajo de ellas y su uso conllevaba una mayor visibilidad de la ropa interior, o no, dependiendo si abajo asomaban los famosos Calvin Klein muy característicos de la década. Las camisetas o remeras eran cortas hasta el ombligo, donde también se podía lucir el piercing tan de moda por aquellos años. Mención especial para el icónico slip dress que puso de moda Kate Moss. Se trata de una especie de vestido de satén o raso, transformándolo en una prenda minimalista que elimina las barreras entre la ropa interior y la vestimenta exterior con una sensualidad casual y desenfadada.

Sin ponernos nostálgicos, comenzaban las series de TV a imponerse de manera masiva, siendo Friends la más vista de la década. Por otro lado, fue en esta década que aparecen las llamadas “supermodelos”, como Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Elle Macpherson, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Kate Moss, Valeria Mazza y Christy Turlington, entre otras.

Si en la actualidad usáramos tejidos en jeans (camperas, camisas, cazadoras), zapatos con plataformas, riñoneras, gafas estilo visor y que de fondo suene una música techno, les diría que estamos ante una auténtica Fiesta Rave de los 90 en pleno 2022.

Fue sin dudas una época minimalista y relajada, donde el peinado y maquillaje acompañaban de manera natural, sobre todo teniendo en cuenta los antecesores años 80s donde todo era exceso.

¡A prepararse mis queridas lectoras, a sacar los jeans nevados que los años 90s están por volver en cualquier momento!