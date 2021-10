Cuando la demolición parecía inevitable

En 2015 la noticia de que el templo de Jáchal, que ya no se utilizaba desde el 2011, iba a ser demolido sorprendió a los jachalleros. Es que si bien sus paredes ya estaban apuntaladas todos pensaban que en algún momento los problemas edilicios se iban a solucionar.

El abogado José “Cacho” Torres (foto), rememora que se enteró por la prensa e inmediatamente se puso a investigar. “en patrimonio cultural, en la secretaría de Cultura me informaron que el señor Arzobispo Alfonso Delgado había solicitado la demolición del templo a la Comisión Nacional de Museos y Bienes Históricos Nacionales”.

Como éste fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1978, el letrado indicó que ésta es la única entidad que podía autorizar la demolición. “Por eso el 3 de agosto de 2015 interpuse un oficio de amparo contra el Arzobispado de San Juan de Cuyo, a cuyo frente estaba en ésa época Monseñor Alfonso Delgado, y pedí una medida de no innovar para que no se toque nada hasta que el juez lo decidiera, con lo cual quedaba el templo a salvo”.

Torres expresó que “a partir de ahí se realizaron una serie de medidas propuestas por mí y el juez de oficio, Pablo Oritja, y que consistían en determinar si la única solución era la demolición. Agregó que “cumplidos todos ésos trámites se llegó a la conclusión que no era necesaria la demolición” y aclaró que “para tener ésa conclusión se formó un comité y una comisión compartida por autoridades de la Nación, la provincia, entidades y movimientos históricos de Jáchal”.

Nuevamente la conclusión fue que no era necesaria la demolición. Sin embargo, confiesa que “no contento con eso el juez ordenó una inspección ocular. Entre esas personas que estuvieron en la audiencia actuaba una autoridad en la materia que es el arquitecto Favio Crementieri que integraba como vocal la Comisión Nacional de Bienes y Museos Históricos Nacionales. Este hombre dijo que el templo sólo estaba enfermo y era posible curarlo a través de un procedimiento técnico de arquitectura e ingeniería”.

No obstante el juez designó una comisión integrada por la UNSJ, la Católica de Cuyo, autoridades de la secretaría de Cultura, Dirección de Patrimonio Cultural, la Comisión Nacional de Museos Históricos Nacionales, el Arzobispado, yo como amparista y el juez”, rememoró. “Dio como resultado que no era necesaria la demolición. Así se llegó a la conclusión como punto 2 que era viable un proyecto de reconstrucción y refacción de algunas partes respetando la estructura histórica, llámese la fachada frontal de estilo clásico y el interior de estilo barroco, columnas, mamposterías, altar y salas de oratorio. Y solamente algunas paredes que ya habían sufrido el deterioro por el paso del tiempo”, sintetizó.

El profesional amplió que “cuando el juicio estaba avanzado el juez Javier Alonso citó a las entidades a una audiencia pública y les pidió que me informen cuales eran los planes y los proyectos arquitectónicos para restaurar el templo. Ahí nació el proyecto que luego fue aprobado por la provincia para realizarlo con recursos de regalías mineras, de rentas de la provincia y rentas de la municipalidad”.

Cuenta que los trabajos comenzaron a fines de 2019 pero antes hubo mucha gente que adhirió a su reclamo, muchas reuniones y hasta un abrazo simbólico.

Es que también se hizo la defensa por el edificio de la Vieja Escuela Normal, que está contiguo al templo, y otras viviendas características de Jáchal como el Bar Garcés, Casa Fénix y La Casona.