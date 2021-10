Cuando el agua se calienta

Productores de la provincia entregaron ayer un petitorio al gobernador Sergio Uñac en el que plantean la necesidad de que flagrancia intervenga en los casos de robo de agua y obstrucciones por bañistas en los canales de riego. El secretario de Seguridad confirmó que recibirá a los productores el lunes para abordar problemática.

Escribe: Víctor García

La falta de agua trae aparejada otra problemática en los sectores productivos, que enoja a muchos de sus actores. Es que ante la crítica situación hídrica que vive la provincia los productores están reclamando que están siendo víctimas del hurto de agua por parte de otros regantes. A esto se suma que llega la época de verano y los canales de riego se convierten en la pileta de natación de cientos de bañistas que para conseguir mejor caudal de agua hacen grandes tapones en los canales, lo que lleva a que el agua se derrame por las calles cortando el poco caudal que llega a cada una de las chacras de la provincia.

Ante esta situación los productores han venido reclamando desde hace un tiempo la participación de las fuerzas policiales para evitar este problema. Reclaman que este tipo de problemáticas caiga bajo el área de Flagrancia para que haya de manera inmediata para quienes son víctimas de este tipo de delitos. También piden que se instruya a las fuerzas policiales para que tomen las denuncias en las respectivas dependencias.

Ante el planteo del robo de agua, el Secretario de Seguridad, Calos Munisaga afirmó que “estamos ante esta situación que se vive a raíz del faltante de agua, por lo que estamos coordinando con las Juntas de Riego y las Cámaras de Productores una reunión que se llevará a cabo el lunes”. El funcionario explicó que “el objetivo es escuchar a las partes y ponernos a disposición para encontrar mecanismos de prevención e investigación por este tipo de ilícitos que están sancionados por el Código de Aguas y encontrar la calificación del Código Penal para la activación de los sumarios que pueda llevar la Policía”.

Munisaga ante el planteo de que en las comisarías hay quienes no toman este tipo de denuncias afirmó que “luego de la reunión traerá una capacitación del personal y la decisión política de perseguir este tipo de ilícitos”. El secretario reconoció que “los sistemas de prevención son complejos pero se tienen que evitar que sigan ocurriendo este tipo de hechos”.

El Subsecretario de Seguridad, Abel Hernández manifestó que “es viejísimo el delito del hurto de agua, está tipificado en el Código Penal. Tenemos no solo un juez que está interviniendo en forma inmediata ante una denuncia sino un procedimiento para ir y actuar en consecuencia”. Asimismo agregó que “si no le toman la denuncia informen a la Secretaría de Seguridad para que podamos actuar en consecuencia”. Al profundizar afirmó que “se trata de un delito agravado por la situación de despoblado». Desde el gobierno esta situación es tenida en cuenta, puesto que de crecer puede tener impacto negativo en los productores que son víctimas de este tipo de delitos.

