Cuando Chaplín y Balá se pusieron la camiseta de Desamparados

Fue en la década de 1980, gracias al trabajo que realizó Félix Saborido.

Un día, Charles Chaplin, la estrella del cine mudo, y Carlitos Balá, uno de grandes comediantes que tiene Argentina, se pusieron la camiseta de Sportivo Desamparados.

Realizada esta afirmación, inmediatamente surge la pregunta ¿Cuándo y cómo ocurrió? No se conocen o directamente no existen registros de que los dos Carlos jugarán al fútbol y menos aún de que hayan estado en el Serpentario de Puyuta.

Lo único que se sabe, deportivamente hablando, es que el humorista inglés, en su juventud, jugó al hockey sobre patines; mientras que de Balá lo único que se conoce es su simpatía por Chacarita Juniors.

Sin embargo, lo que si existe y da veracidad a la afirmación realizada al inicio de la nota, son los registros en donde se observa a Chaplin y Balá con la camiseta Víbora.

Esos registros son la figuritas “Gran Match de los Súper Famosos” que surgieron en nuestro país en el año 1982, figuritas que algunos coleccionistas pueden tener o cuyas imágenes se pueden buscar en Google.

La colección la conformaban un veintena de equipos del fútbol argentino. Estaban los clubes más tradicionales como Boca, River, Racing, San Lorenzo, Huracán, Vélez, por nombrar algunos. Y también algunos equipos del interior como Chaco For Ever, San Martín de Mendoza, Cipoletti de Río Negro, Loma Negra, Guaraní Antonio Franco de Misiones, San Lorenzo de Mar de Plata, Estudiantes de Santiago del Estero y Sportivo Desamparados.

No se sabe que criterios tuvieron en cuenta los creadores de la colección para elegir los clubes del interior que aparecerían en las figuritas, ya que no todos, entre ellos el equipo sanjuanino, estaban disputando los campeonatos nacionales de aquellos años.

Lo que si sabe es como se eligieron los jugadores que conformaron lo equipos. Esa decisión recayó exclusivamente en el dibujante Félix Saborido, quien en esa oportunidad actuó como un director técnico y debió elegir entre un sinnúmero de personajes de dibujos animados, el cine, la televisión y las historietas.

Fue Saborido quien le dio la camiseta de Desamparados a Chaplin y Balá, y también quien vistió con los colores verde y blanco a rayas verticales a Pedro Picapiedra, George de la Selva y el gato Cucho entre otros, eligiéndoles además sus puestos dentro de la cancha.

Un orgullo para el Víbora haber participado de esta colección que llegaba a todos los rincones del país, porque muchos chicos argentinos pudieron conocer a través de estas figuritas al club del Barrio Patricias Sanjuaninas, cuyo nombre se escuchará nuevamente, treinta años más tarde, en la película Metegol.

Equipo de Sportivo Desamparados

1: Afanancio: es un personaje de historietas argentino, su característica principal son sus rápidos dedos que le permiten robar.

2: Canuto: andaba con Canito, dos perros antropomorfos parlantes.

3: Carlitos Balá: comediante y actor argentino. Es famoso por su dedicación al entretenimiento, principalmente para niños.

4: Puño de Hierro: un superhéroe que aparece en los cómics publicados por Marvel Comics.

5: El gato Cucho: pertenece a la pandilla de Don Gato. Es un gato rosado y cola con punta negra, vestido con una camisa blanca de cuello alto y mangas largas.

6: Pedro Picapiedras: es el personaje principal de los Picapiedras. Es rudo, seguro de sí mismo, pero poco reflexivo. Siempre pasa por un error antes de aprenderlo y tiende a hacer todo lo posible para no enfrentar sus problemas.

7: Gene Simmons: es el bajista y colíder de la banda musical Kiss.

8: Schroeder: es uno de los personajes de Snoopy. Se distingue por su precoz habilidad para tocar un piano de juguete, así como por su amor a la música clásica y al compositor Ludwig van Beethoven en particular.

9: Pepe Pótamo: es un hipopótamo antropomórfico de color violeta, que se vestía con una chaqueta explorador africano, adornada con dos bolsillos en el pecho y ceñida con ancho cinturón negro en la cintura.

10: Charles Chaplin: actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico. Adquirió gran popularidad en el cine mudo.

11: George de la Selva: es nativo y rey de la selva de Mbebwe. Aunque es algo torpe y muy propenso a los accidentes como golpearse en un árbol mientras viaja en liana. George es buen amigo y compañero de todos los animales que habitan la jungla.

EL DATO

Los clubes que tenían idéntica camiseta eran agrupados y representados por un equipo. Por ejemplo un equipo representaba a Estudiantes de la Plata, Unión de Santa Fe, San Martín de Tucumán y San Martín de Mendoza, todos con camisetas rojo y blanca a rayas verticales.

Otro representaba a Racing, Gimnasia Jujuy y Atlético Tucumán. Y otro a Central Norte de Salta, Cipolletti de Río Negro, Chaco For Ever y Gimnasia de Mendoza. Sportivo Desamparados fue uno de los equipos que no compartió los colores de su camiseta con otro club.

FÉLIX SABORIDO

Félix Antonio Saborido (General Arenales, Provincia de Buenos Aires; 7 de septiembre de 1938-Buenos Aires, 9 de febrero de 2021) fue un artista gráfico, historietista y humorista argentino, cuya época de esplendor fue la década del ‘70.

Es recordado por ser uno de los artistas del cómic más versátiles de la argentina y por haber trabajado con galardonados humoristas infantiles como Carlitos Balá o Los Payasos de la Tele.