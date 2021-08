Cruce entre Uñac y Quintela por las futuras regalías de Josemaría

El gobernador riojano en un acto en su provincia acusó a su par sanjuanino que se quiere llevar los recursos “bajo el poncho” y llamó a que sea solidario con las regalías y su provincia. Tras esto el gobernador Uñac respondió que “no voy a ceder nada”.

El proyecto Josemaría avanza en su etapa de aprobación de la declaración de impacto ambiental y su inversión y recursos están generando tironeos por lo que puede representar para las provincias.

La polémica la abrió el gobernador de La Rioja cuando en un acto en Villa Unión advirtió que “San Juan se quieren llevar los recursos bajo el poncho”, en relación al proyecto que anunció una inversión superior a los 3 mil millones de dólares. Vale marcar que de acuerdo a lo que publica Minería y Desarrollo, el planteo inició en junio pasado, cuando a través de una nota pidió al gobierno de San Juan ser considerado zona de influencia.

El tema es que Quintela recargó sus fichas en el acto en Villa Unión al decir “He hablado con el gobernador (Sergio Uñac) y le decía que hay que ser generosos, hay que ser solidarios, ustedes gracias a Dios tienen un desarrollo importantísimo en la provincia”.

Por su parte, el gobernador Uñac tras estos conceptos afirmó que “es una expresión que no obedece dentro del derecho y las regalías son de todos los sanjuaninos”. Agregó que “no puedo ceder algo que no corresponde a la Rioja pero tampoco me corresponde a mi en lo personal”.

Agregó que “son regalías para una provincia donde la minería ha tenido mucha incidencia social y quien habla ha sido elegido para defender los derechos de San Juan. En ese marco vamos a seguir dialogando con todo el mundo pero no vamos a ceder cosas que no están dentro del marco legal”.

El tema lo plantea el gobernador de La Rioja Quintela a sabiendas que en su provincia desde hace muchos años la actividad minera extractiva está paralizada. De acuerdo a lo que explicaron referentes mineros consultados en esta provincia desde el 2010 no se puede explorar. A esto se suma el antecedente del Cerro Famatina, que tuvo gran resistencia de la gente del lugar, razón por la cual no se hace este tipo de minería extractiva en la provincia riojana.

Respecto al planteo del gobernador Quintela, técnicos del sector manifestaron que “desde lo técnico no tiene asidero el pedido de ser considerado zona de influencia La Rioja”. De hecho el reclamo se sustenta en que el río del que tomará agua- Blanco Norte- el proyecto Josemaría entra a La Rioja e inmediatamente cruza el límite a San Juan. Esta zona de acuerdo a fuentes consultadas no tiene ningún tipo de actividad, que pueda ser afectada por la minería.

Repercusiones

Esta situación no pasó desapercibida por la Cámara de Prestadores Mineros y Energéticos, que conduce Sergio Vallejos, quienes en un comunicado de prensa expresaron que ” que la gran comunidad empresarial Sanjuanina de nuestro sector, apoya de manera expresa al gobierno de la Provincia de San Juan. Alentando al Sr Gobernador y a todo su equipo a proseguir con la defensa de lo que por derecho propio nos corresponde: nuestras regalías y nuestra potestad a explotar nuestras riquezas Mineras de la manera que mejor le convenga a nuestra Provincia.

Repudiamos este pretendido avance, sobre nuestros derechos que esgrimió el Sr. gobernador Quintela, en un claro acto de desconocimiento cabal de la independencia de cada Provincia Argentina respecto a sus recursos.

Nos llamó a ser “generosos”, y que “tendamos la mano”… le decimos; Sr. Gobernador de La Rioja, debe ser San Juan, sin dudarlo una de las provincias más generosas de nuestra República Argentina, lo ha sido desde la gesta Sanmartiniana, aportando toda su riqueza, material y recursos humanos, al servicio de la causa Nacional, y

hoy, esto se expresa en miles de Sanjuaninos que con sus conocimientos parten a todos los rincones del país a poner en marcha mega proyectos mineros. Hoy somos generosos generando miles de millones de dólares en regalías, impuestos e inversión Minera.