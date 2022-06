Cristina pidió a Alberto que use la lepicera

La vicepresidente se reencontró con el titular del Ejecutivo y dieron indicios de que hubo un diálogo previo a la foto sobre el escenario.

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a la escena política junto al mandatario Alberto Fernández en el acto por los 100 años de YPF en Tecnópolis. Sobre el final de su discurso de casi 40 minutos, le hizo un pedido a Fernández para que “use la lapicera” con aquellos sectores “que tienen que darle cosas al país”.

“Te dije la otra vez, cuando hice un documento, que tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses, que la uses con los que tienen que darle cosas al país, que no significa ni pelearse ni nada”, subrayó la ex mandataria nacional.

Por su parte, Fernández afirmó este viernes que la Argentina “tiene una enorme oportunidad hacia el futuro” pero es necesario que “no se adueñen del poder de la Argentina los que la manejan como una estancia propia”. En ese marco, el jefe de Estado precisó: “Lo que más debemos hacer es aunar esfuerzos, volvernos fuertes, hacernos fuertes.

Trabajar en unidad los que tenemos y sentimos un deber moral con los más postergados. Primero los últimos, nadie se salva solo”.

Asimismo, el Presidente señaló que “Gobernar sin endeudarse es un acto de responsabilidad”, y que “cuando un país se endeuda pierde libertad”, al recordar palabras del exmandatario Néstor Kirchner. Ante ello, pidió “recordar para no repetir las malas experiencias”. “Hoy YPF da resultados muy buenos”, aseguró el presidente con buen “récord de producción de gas y petróleo como hacía años que no tenía”.