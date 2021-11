Cristina no irá al bunker

La ex presidente Cristina Fernández adelantó a través de su cuenta de twitter que no estará en el bunker del Frente Todos.

Los motivos tienen que ver con su salud y la recuperación posoperatoria que no la han dejado en buenas condiciones.

Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 14, 2021