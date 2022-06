Cristina le volvió a pedir a Fernández que use la lapicera

La vicepresidenta habló de los empresarios y sus ganancias. “Que se sienten a discutir, no ha que agacharles la cabeza”, dijo.

La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó esta tarde que la Argentina sufre una inflación “única en el mundo”, y dio su explicación sobre cuáles son las causas de ese fenómeno.

“Esta inflación única en el mundo, por el déficit fiscal no es”, resaltó la ex presidenta, que señaló también que la alta inflación tampoco es por la “oferta y la demanda” ni por la “presión tributaria”.

Al hablar de los empresarios y sus ganancias, la vicepresidenta aseguró que no iba a dar nombres porque sino después la acusaban de “no querer” a uno u otro.

Cristina Kirchner volvió a pedirle al mandatario Alberto Fernández que use la “lapicera” y cuestionó el trato que se le da desde el gobierno a los empresarios.

“Que se sienten a discutir, no ha que agacharles la cabeza, hay que discutir”, subrayó la vicepresidenta y consideró que esas cosas “son usar la lapicera”.

A la vez, volvió a apuntar contra la Justicia y sostuvo que en las exportaciones aparecieron “los jueces y los fiscales con 6.500 expedientes judiciales con amparos”.

“Esos jueces no van con la doctrina Rosenkrantz, porque donde hay una necesidad de dólares, ahí habrá jueces y fiscales para darles dólares”, enfatizó.

La titular del Senado encabezó un plenario de la CTA en la localidad bonaerense de Avellaneda, donde estuvo en el escenario junto a su secretario general y diputado nacional Hugo Yasky, y al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

Del evento participaron, entre otros, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el secretario genera de la CGT Pablo Moyano; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; el ministro de Desarrollo para la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque; y los sindicalistas Omar Plaini, Víctor Santa María, Sergio Palazzo y Roberto Baradel.